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Указ главы государства № 304 "О фондах и благотворительной деятельности в сфере здравоохранения", подписанный 7 сентября 2026 года, комплексно регулирует сбор средств на лечение и вводит жесткий контроль за их расходованием. Об этом в "Актуальном интервью" рассказала начальник Управления правового регулирования конституционного строительства Министерства юстиции Беларуси Светлана Рогова, комментируя ключевые новации документа.

По ее словам, необходимость принятия указа была продиктована выявленными правоохранительными органами фактами нецелевого использования собранных денег. "В качестве предпосылок издания данного акта являются выявленные нашими правоохранительными органами факты нецелевого и недобросовестного использования собранных денежных средств нашими гражданами. Например, известные уже всем дела блогеров, которые собирали эти денежные средства, однако использовали их для своих личных нужд", - отметила Светлана Рогова.

Факт Согласно новым правилам, гражданин может открыть только один благотворительный счет - либо для себя, либо для нуждающегося в помощи родственника. Для этого необходимо обратиться в банк с заявлением, медицинским документом, подтверждающим заболевание, а в случае с родственником - и документом о родственных связях.

Специалист пояснила, как законно помочь человеку, который не является родственником. "Есть субъекты, которые вправе организовывать сбор денежных средств, то есть это физические лица: фонды и общественные объединения и учреждения. А есть субъекты, которые вправе участвовать в осуществлении благотворительной деятельности. Здесь без исключения это могут быть все физические и юридические лица, они могут перечислить свои денежные средства на благотворительный счет, который открыт лицом, нуждающимся в оказании медицинской помощи", - разъяснила она.

Существенно меняются правила для блогеров и инфлюенсеров: теперь они не вправе самостоятельно организовывать сборы, а могут лишь информировать аудиторию о сборе, открытом нуждающимся лицом или организацией. "Для блогеров, инфлюенсеров ситуация меняется в том плане, что они самостоятельно собирать денежные средства не вправе. Блогер вправе на своих страницах, в соцсетях, в своих аккаунтах информировать свою аудиторию, своих подписчиков о том, что сейчас осуществляется сбор на определенный благотворительный счет", - подчеркнула Светлана Рогова.

Отдельное внимание в указе уделено механизму работы с излишками собранных средств. Лимит сбора определяет сам гражданин, и он не ограничен. Если же сумма превышает необходимую, излишки должны быть перечислены на другие благотворительные счета. "Физическое лицо обязано перечислить излишки этих денежных средств на иные благотворительные счета. Опять же, подчеркну, что лицо само определяет, на какие счета надо перечислить эти денежные средства", - пояснила специалист.

Если гражданин не перечислил излишки или в течение шести месяцев по счету отсутствует движение, банк уведомляет Министерство финансов и Минздрав. Минздрав, в свою очередь, определяет государственную организацию здравоохранения, на счет которой могут быть направлены средства, а Минфин в бесспорном порядке осуществляет их взыскание.