На протяжении двух десятков лет наша страна отправляет гуманитарную помощь в самые разные уголки планеты. За это время Беларусь пришла на выручку более чем 25-ти странам. География самая широкая. И это лишний раз доказывает, что для добрых дел нет границ. Минувший год не стал исключением, как и предстоящий: гуманитарка снова отправляется в пострадавшие регионы.

О благотворительной миссии как о знаке доброй воли - Александр Смирнов. Коробки с гуманитарным грузом, словно кирпичики дипломатии, закладываются в фундамент международных отношений. Благотворительность - яркий признак Беларуси как открытого и дружелюбного государства. Именно с этим миролюбивым посылом наша страна и выступает на мировой арене.



Сирийский вектор для Беларуси - давно проложенный и хорошо знакомый маршрут. С 2015 года мы отправляем в эту ближневосточную страну помощь. Последний раз - чуть более года назад. Миссию сопровождала и наша съемочная группа. Ребята признаются, что это была одна из самых трудных и впечатляющих поездок.



Уже после Сирии благотворительная миссия вылетает в другом направлении. Вьетнам пострадал от самого разрушительного за последние 20 лет тайфуна "Дамри". Общий ущерб от разгула стихии составил почти 2 миллиарда долларов. Перечень груза по запросу принимающей стороны был составлен в максимально сжатые сроки. В итоге гуманитарка общим весом в 40 тонн и стоимостью более 330 тысяч рублей отправилась за 8 тысяч километров.



Еще через полгода через миссию международного комитета Красного Креста гуманитарка отправляется в Украину. 80 тонн доставлены гумконвоем и переданы в Донецкую и Луганскую области для распределения среди пострадавшего населения. И такая поездка в южную страну-соседку состоялась второй год подряд.



В этот раз гуманитарный груз в Сирию отправится морским транспортом. До порта в Клайпеде его доставят поездом. Два самосвала и автобус МАЗ, одежда и обувь, мебель и тренажеры, лекарства и важные медикаменты. Стоимость - почти один миллион рублей. Доставкой груза в пункт назначения занимаются спасатели, Минтранс и Минпром. МИД обеспечит содействие в передаче груза, а Минфин Беларуси отвечает за финансирование миссии.

