С каждым днем все больше праздничных локаций на карте добрых дел. Благотворительную акцию "Наши дети" подхватывают в разных уголках Минской области. В Логойске сегодня исполнились новогодние желания воспитанников детского дома семейного типа. Там окружают теплом и заботой сразу 10 мальчиков и девочек. Подарки, о которых писали в новогодних письмах, к ним привез вице-премьер Беларуси Александр Турчин. Маленькие хозяева встретили гостей песнями и творческими номерами.