ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Благотворительную акцию "Наши дети" подхватывают в разных уголках Минской области

С каждым днем все больше праздничных локаций на карте добрых дел. Благотворительную акцию "Наши дети" подхватывают в разных уголках Минской области. В Логойске сегодня исполнились новогодние желания воспитанников детского дома семейного типа. Там окружают теплом и заботой сразу 10 мальчиков и девочек. Подарки, о которых писали в новогодних письмах, к ним привез вице-премьер Беларуси Александр Турчин. Маленькие хозяева встретили гостей песнями и творческими номерами.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все