Благотворительный концерт проекта "Доброе сердце" прошел в Борисове

Поможем вместе сделать первые шаги. Под таким девизом прошел благотворительный концерт проекта "Доброе сердце" в Борисове. Через музыкальный марафон Белорусского республиканского союза молодежи проводился сбор средств для лечения в Китае 5-летнего Степы Юданова. У мальчика церебральный паралич и тетрапарез третьей степени тяжести.



Рассказывает Наталья Кузьмицкая.



Борисовский дворец культуры полон зрителей. Всех гостей Степа встречал сам - вместе с родителями. Благодаря неравнодушным людям два года назад мальчик прошел лечение в Китае. С того момента жизнь для семьи Юдановых заиграла новыми красками.



Сейчас родители мечтают о том, чтобы Степа начал ходить. Поставить мальчика на ноги обещают китайские специалисты. При таком заболевании делать долгие перерывы в лечении нельзя, поэтому сейчас необходимо срочно пройти еще один курс реабилитации.



Собирать средства на лечение маленькому жителю Борисова помогают постоянные участники благотворительных марафонов волонтерского движения БРСМ "Доброе сердце" - звезды белоруской эстрады.



Кстати, в этом году проекту 10 лет. За это время благодаря людям с открытой душой и добрым сердцем помощь получили более 20 семей и несколько социальных учреждений.



И история Степы это только подтверждает. Всю сумму, которой не хватало, вчера удалось собрать. Конечно, с такой поддержкой и тысячами добрых пожеланий большое путешествие мальчика за здоровьем получится.