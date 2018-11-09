Все краски жизни для нее - благотворительный концерт в поддержку 4-летней Киры организовала Минская организация Союза молодежи. Диагноз - врожденный изолированный дефицит гормона роста. Мероприятие дало возможность добровольцам волонтерского движения помочь тем, кому это необходимо. В творческой программе принимали участие популярные белорусские артисты. Средства от продажи билетов будут направлены на реабилитацию маленькой Киры.