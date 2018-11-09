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Благотворительный концерт в поддержку 4-летней Киры организовала Минская организация Союза молодежи
Все краски жизни для нее - благотворительный концерт в поддержку 4-летней Киры организовала Минская организация Союза молодежи. Диагноз - врожденный изолированный дефицит гормона роста. Мероприятие дало возможность добровольцам волонтерского движения помочь тем, кому это необходимо. В творческой программе принимали участие популярные белорусские артисты. Средства от продажи билетов будут направлены на реабилитацию маленькой Киры.
Концерт еще раз напомнил, как важно делать добрые дела. 13 ноября, во Всемирный день доброты, очередной марафон благотворительности пройдет в Пружанах.
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