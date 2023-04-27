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Благотворительный концерт в помощь бездомным животным организуют в Могилеве
30 апреля в Могилеве проведут благотворительный концерт в помощь бездомным животным. Об этом рассказала руководитель Могилевского учреждения по защите животных "Остров добра" Светлана Ермоленкова.
Как рассказала организатор, свое творчество могилевчанам и гостям города подарят учащиеся Могилевской гимназии-колледжа искусств им.Е.Глебова. "Свое творчество нашим гостям подарит брасс-секстет учащихся гимназии-колледжа Rastrub BAND. Будущие музыканты часто выступают на центральных улицах города, на различных творческих концертах и уже очень полюбились горожанам. Ребята очень отзывчивые и уже второй раз будут вместе с нами помогать бездомным животным", - БЕЛТА цитирует Светлану Ермоленкову.
Помощь бездомным животным во время благотворительной акции сможет оказать любой желающий. Для этого на праздник можно принести корм для котов и собак, поводки и ошейники, средства гигиены и обработки от паразитов, подстилки, лежанки и игрушки. Кроме этого, можно будет оказать финансовую помощь - для этого будет установлен специальный ящик. "Все собранные денежные средства будут перечислены на расчетный счет учреждения. Они будут направлены на стерилизацию и кастрацию бездомных котов и собак, а также на лечение животных", - отметила организатор.
Концерт пройдет в Комсомольском сквере. Начало в 17:00.
Благотворительная акция организована при поддержке Могилевского горисполкома.
Фото: pixabay.com
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