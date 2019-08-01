Благотворительный марафон БРСМ "В школу с "Добрым сердцем" стартовал сегодня по всей стране

В крупных торговых центрах волонтеры организовали сбор канцелярских принадлежностей, учебных пособий, школьной одежды и обуви. В Гомеле главный волонтерский пункт разместился в одном из универмагов. Присоединиться к акции может каждый. Все подарки будут переданы детям из многодетных, неполных семей, в детские дома и социальные приюты.



В этом году марафон добра продлится до 10 сентября. За это время волонтеры БРСМ также примут участие в трудовых десантах, а заработанные средства потратят на полезные приобретения для белорусских школьников.