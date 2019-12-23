Благотворительный марафон "Наши дети" охватывает все больше регионов

В стране продолжается акция "Наши дети". Все больше регионов охватывает благотворительный новогодний марафон. В центре внимания те, кто особенно нуждается в заботе. И каждый день к таким ребятам с праздничным настроением и, разумеется, с подарками приходят чиновники, спортсмены, бизнесмены и просто люди с большим сердцем. В этом году акция "Наши дети" объединит около 130 детских учреждений и подарит радость более чем 230 тысячам маленьких белорусов. Где сегодня побывало новогоднее чудо? Добрый праздничный репортаж Светланы Черновой.







Подарок каждому ребенку: акция "Наши дети" продолжается

Вот такое отличное настроение у шестилетнего Матвея. Сегодня воспитанник седьмого столичного детского дома в роли ведущего - открывает утренник и, конечно же, ждет вручения подарков. За пару минут до начала торжества по секрету рассказал, о чем попросил Деда Мороза в новогоднем письме. Вероника Канаш старше Матвея на 11 лет. Девушке 17, она также верит в новогоднее чудо и всегда загадывает желания. В списке на следующий год - поступить в Лингвистический университет и окончить школу с золотой медалью, хотя награда, можно считать, уже в кармане. В любом случае, желает, чтобы наступающий порадовал так же, как и 2019-ый.





Воспитанников детского дома № 7 навестил премьер-министр Беларуси Сергей Румас

Волшебным стал этот день для всех воспитанников детского дома № 7. Сегодня

. Сергей Румас вручил интернату сертификат на приобретение планшетных компьютеров. Каждому ребенку - и сладкий подарок. Ребята в свою очередь подготовили яркое шоу и пригласили высоко гостя в свою уютную страну детства.

Этот детский дом символично называется "Семь я". Здесь проживает 72 ребенка. В уходящем 2019 году один из воспитанников интерната отправился под опеку в семью и еще один вернулся к своим родителям. И это уже настоящая победа.





Детский смех и поздравления с новогодними праздниками звучали и в Ивенецкой школе-интернате

Здесь живут и обучаются дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, но при этом с добрым сердцем и искренними взглядами. Они также верят в чудо и ждут гостей. Сегодня вместе с представителями БРСМ, которые привезли в Ивенец музыкальное шоу, ребята отправили новогоднюю почту и встретили зимних персонажей.

Из Минской области добрая акция "Наши дети" переправилась в Гродненский регион. Здесь новогоднее чудо встретили в лидском доме семейного типа, где Елена Горбач - родитель-воспитатель - по-матерински тепло заботится о 20 ребятах. У каждого свои надежды на волшебную предновогоднюю пору. Например, для своих братьев и сестричек Полина Кисель попросила у Деда Мороза здоровье. Для себя же более практичное желание.

Сегодня для этих ребят в роли Деда Мороза выступил Валерий Мицкевич, заместитель председателя нижней палаты парламента. Как настоящий новогодний волшебник, не оставил без внимания ни одного воспитанника - каждому подарок с угощениями. И как в настоящей дружной семье - по плану чаепитие и совместное исполнение новогодних песен.





В столице дают новогодний суворовско-кадетский бал

Добрая акция, которая в новогодние праздники уже из года в год объединяет всю Беларусь, продлится до 10 января. Заключительным аккордом марафона станет Главная елка страны во Дворце Республики с участием Президента. Ну а пока