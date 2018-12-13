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Благотворительный марафон "Наши дети" продолжает дарить сказку маленьким белорусам

Праздник сегодня пришел в детские дома Витебской и Могилевской областей. Белорусский детский фонд организовал для ребят поездку в Минск. Там они побывали в музее Янки Купалы, а после познакомились с новогодним традиционным белорусским обрядом "Коляды".

А завтра ребята отправятся в Брест, побывают в гостях у Деда Мороза в Беловежской пуще.

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