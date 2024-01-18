Благотворительный марафон "С добрым сердцем в каждый дом" стартовал в Минске

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО "Белорусский союз женщин":

Делать добро легко. А когда мы делаем его вместе, это не просто легко, его хочется делать как можно больше. Когда эта идея у нас родилась, чтобы все-таки весь город принял участие в марафоне, сомнений не было ни у кого. Я считаю, что любое благое дело будет поддержано.