ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Благотворительный марафон "С добрым сердцем в каждый дом" стартовал в Минске

"С добрым сердцем в каждый дом": общегородской благотворительный марафон стартовал в белорусской столице. Он объединил 44 семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Собирать финансовую помощь для них будут в течение месяца. Во всех районах Минска пройдут концерты и встречи с трудовыми коллективами, выставки и театрализованные постановки. Официальный старт доброй акции накануне праздника Богоявлення дали сегодня в зимнем саду Дома милосердия.

Юрий Березик, житель г. Минска:
Я отец-одиночка, воспитывают двоих детей. Сложно, но рад, что оказывают помощь. Необходима коляска ребенку. Ребенок подрастает. Одну коляску выделил центр коррекции развития. Но сейчас она уже изнашивается, и нужна коляска получше.
Юлия Кий, жительница г. Минска:
Моя дочка Полина нуждается в специализированном стульчике, он дорогостоящий. Так случилось, что у нас диагноз ДЦП. 10 лет назад произошла трагедия в родах, вследствие чего ребенок стал инвалидом. С первого дня жизни дочери боремся за ее здоровье.

Организатором благотворительной акции стал Мингорисполком при поддержке общественных организаций (Белорусского союза женщин, "Белой Руси", БРСМ и профсоюзов). В качестве информационного партнера к доброму делу присоединилась также Белтелерадиокомпания. Впрочем, помочь семьям может каждый неравнодушный: открыт благотворительный счет.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации ОО "Белорусский союз женщин":
Делать добро легко. А когда мы делаем его вместе, это не просто легко, его хочется делать как можно больше. Когда эта идея у нас родилась, чтобы все-таки весь город принял участие в марафоне, сомнений не было ни у кого. Я считаю, что любое благое дело будет поддержано.

Специализированные коляски, портативные лупы или денежные средства для реабилитации - помощь получит каждая семья. Кульминация благотворительного марафона состоится 16 февраля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все