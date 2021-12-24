Благотворительный марафон встречают воспитанники Бегомльской вспомогательной школы-интерната

Здесь есть дети, которые остались сиротами, есть дети, которые при живых родителях являются сиротами. Поэтому государство взяло полную заботу, чтоб их вырастить, обучить и дать путевку в жизнь. А задача взрослых, конечно, во время проведения этой акции "Наши дети" сделать для них больше тепла, любви, добра. Я думаю, в этом и есть суть государства.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси