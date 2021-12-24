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Благотворительный марафон встречают воспитанники Бегомльской вспомогательной школы-интерната
В стране продолжается масштабная акция "Наши дети". Благотворительный марафон сегодня встречают воспитанники Бегомльской вспомогательной школы-интерната. На утренник по традиции приехал председатель Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко. Этой дружбе уже больше десяти лет. Как прошел год, чему научились, какие таланты раскрыли, воспитанники школы постарались показать на сцене. Вместе с педагогами подготовили новую авторскую постановку - спектакль "Новогодняя тусовка". В финале заслуженные аплодисменты и подарки. А материальную базу учреждения пополнил ноутбук. Еще были поздравления от районных властей и предприятий-спонсоров.
Здесь есть дети, которые остались сиротами, есть дети, которые при живых родителях являются сиротами. Поэтому государство взяло полную заботу, чтоб их вырастить, обучить и дать путевку в жизнь. А задача взрослых, конечно, во время проведения этой акции "Наши дети" сделать для них больше тепла, любви, добра. Я думаю, в этом и есть суть государства.
В Бегомльской школе-интернате воспитываются 80 детей. Здесь они осваивают не только школьную программу, но и профессии.
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