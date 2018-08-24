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Благотворительный марафон в поддержку Тимура Мищенко состоялся в Жлобине

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" состоялся в Жлобине в поддержку 5-летнего Тимура Мищенко. Из-за родовой травмы у мальчика ДЦП, ему требуется дорогостоящая реабилитация. Необходимо 6,5 тысячи долларов. Помочь родителям отозвались белорусские артисты. В одном из концертных залов Жлобина они собрали почти полтысячи зрителей. Все вырученные от продажи билетов деньги перечислили на лечение Тимура. К сбору средств подключились и крупные предприятия района.

В день концерта инициаторы акции - волонтеры БРСМ - разместили "Стену пожеланий для Тимура" и организовали благотворительный аукцион по продаже работ местных мастеров. По итогам марафона удалось собрать половину суммы. Сбор продолжается. К слову, за годы существования проекта состоялось более 15 благотворительных концертов в районах Гомельской области.

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