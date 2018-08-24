Благотворительный марафон в поддержку Тимура Мищенко состоялся в Жлобине

Благотворительный марафон "Все краски жизни для тебя" состоялся в Жлобине в поддержку 5-летнего Тимура Мищенко. Из-за родовой травмы у мальчика ДЦП, ему требуется дорогостоящая реабилитация. Необходимо 6,5 тысячи долларов. Помочь родителям отозвались белорусские артисты. В одном из концертных залов Жлобина они собрали почти полтысячи зрителей. Все вырученные от продажи билетов деньги перечислили на лечение Тимура. К сбору средств подключились и крупные предприятия района.