Благотворительный праздник "От всей души" уcтроили пациентам Минского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны

Неторопливые душевные беседы и общие, дорогие сердцу воспоминания, музыкальные комплименты от молодого поколения и колоритные номера концертной программы. В канун старого Нового года активные студенты БНТУ с подарками навестили Владимира Шебеко, малолетнего узника концлагеря, который сейчас проходит лечение в госпитале.

Во время торжества в холле работали тематические интерактивные площадки. Консультации нотариусов, советы и наставления от медиков, в частности, "что должно быть в домашней аптечке", стенд с духовной литературой и книгами о здоровом питании, наглядная инструкция по безопасности дома и на улице.