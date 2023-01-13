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Благотворительный праздник "От всей души" уcтроили пациентам Минского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны
Не забываем о нашем старшем поколении. Благотворительный праздник "От всей души" гостеприимно встретили пациенты Минского областного госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.
Неторопливые душевные беседы и общие, дорогие сердцу воспоминания, музыкальные комплименты от молодого поколения и колоритные номера концертной программы. В канун старого Нового года активные студенты БНТУ с подарками навестили Владимира Шебеко, малолетнего узника концлагеря, который сейчас проходит лечение в госпитале.
Во время торжества в холле работали тематические интерактивные площадки. Консультации нотариусов, советы и наставления от медиков, в частности, "что должно быть в домашней аптечке", стенд с духовной литературой и книгами о здоровом питании, наглядная инструкция по безопасности дома и на улице.
Праздник с пользой - такой формат пришелся людям почтенного возраста по душе.
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