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Благотворительный проект "Эстафета добра" в помощь жителям Донбасса проходит в Беларуси

В Беларуси проходит информационно-благотворительный проект "Эстафета добра" в помощь жителям Донбасса. Это инициатива членов первичной организации Белорусского союза женщин и Фонда Алексея Талая.

Цель проекта - рассказать о том, что действительно происходит в Донбассе, подставить плечо и оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

"Этот проект объединяет всех неравнодушных белорусов", - рассказала в программе "События" на телеканале "Беларусь 24" депутат Палаты представителей Марина Ленчевская.

Полную версию программы смотрите на YouTube-канале "Беларусь 24" и на сайте Белтелерадиокомпании.

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