Благотворительный проект "Эстафета добра" в помощь жителям Донбасса проходит в Беларуси

В Беларуси проходит информационно-благотворительный проект "Эстафета добра" в помощь жителям Донбасса. Это инициатива членов первичной организации Белорусского союза женщин и Фонда Алексея Талая.

Цель проекта - рассказать о том, что действительно происходит в Донбассе, подставить плечо и оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.

"Этот проект объединяет всех неравнодушных белорусов", - рассказала в программе "События" на телеканале "Беларусь 24" депутат Палаты представителей Марина Ленчевская.