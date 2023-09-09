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Благотворительный проект "Эстафета добра" в помощь жителям Донбасса проходит в Беларуси
В Беларуси проходит информационно-благотворительный проект "Эстафета добра" в помощь жителям Донбасса. Это инициатива членов первичной организации Белорусского союза женщин и Фонда Алексея Талая.
Цель проекта - рассказать о том, что действительно происходит в Донбассе, подставить плечо и оказать посильную помощь тем, кто действительно в ней нуждается.
"Этот проект объединяет всех неравнодушных белорусов", - рассказала в программе "События" на телеканале "Беларусь 24" депутат Палаты представителей Марина Ленчевская.
Полную версию программы смотрите на YouTube-канале "Беларусь 24" и на сайте Белтелерадиокомпании.
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