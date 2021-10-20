Благотворительный проект "Крылья счастья" прошел в Старых Дорогах

Адаптивную игровую площадку для детей с особенностями развития открыли сегодня в Старых Дорогах. Специальные качели, развивающие тренажеры и борды, а также сенсорные цветочные клумбы - все это появилось в рамках социально-благотворительного проекта "Крылья счастья". Кроме того, на базе яслей-сада №1 двери распахнули инклюзивное пространство и арт-студия. Там будут заниматься воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Дети будут постигать различные техники прикладного искусства, в перспективе и робототехнику.