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Благотворительный проект "Крылья счастья" прошел в Старых Дорогах

Адаптивную игровую площадку для детей с особенностями развития открыли сегодня в Старых Дорогах. Специальные качели, развивающие тренажеры и борды, а также сенсорные цветочные клумбы - все это появилось в рамках социально-благотворительного проекта "Крылья счастья". Кроме того, на базе яслей-сада №1 двери распахнули инклюзивное пространство и арт-студия. Там будут заниматься воспитанники Центра коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Дети будут постигать различные техники прикладного искусства, в перспективе и робототехнику.

Благотворительный проект "Крылья счастья" в 2018 году инициировала IT-компания - резидент Парка высоких технологий

За это время для детей с особенностями развития в Вилейке, например, открыли арт-студию и театральную мастерскую, специальную адаптивную игровую площадку. Также организовали кружки столярного дела и гончарного искусства. В столице же появился шахматный клуб для детей с аутизмом.

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