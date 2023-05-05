Благотворительный счет по сбору средств для лечения пациентов со СМА запустит РНПЦ "Мать и дитя"

Не оставить с болезнью один на один. Благотворительный счет по сбору средств для лечения пациентов со спинальной мышечной атрофией в ближайшее время запустит РНПЦ "Мать и дитя".

Подобный счет открыл и Белорусский союз женщин. Пока на нем около 4 тыс. белорусских рублей - сумма небольшая, если исходить из стоимости препаратов. Для примера, годовое лечение "Спинразой"оценивают в сотни тысяч долларов, препарат необходим для лечения взрослых пациентов и позволяет зафиксировать прогрессирование болезни.Под 2 млн долларов - стоимость лекарства для детей "Золгенсма". Требуется всего один укол этого препарата, который делают в возрасте до 2 лет.