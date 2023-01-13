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Благотворительный турнир по единоборствам памяти митрополита Филарета пройдет в Минске
С праздничного концерта начался традиционный благотворительный турнир памяти Героя Беларуси митрополита Филарета.
Соревнования по спортивно-боевым единоборствам, которые проводятся уже в 9-й раз, соберут почти 600 юных спортсменов со всех уголков страны и пройдут в рамках акции "Наши дети". Все вырученные средства направят на приобретение необходимых средств гигиены воспитанников психоневрологических интернатов.
Сегодня в актовом зале Белорусского госуниверситета физической культуры состоялся благотворительный концерт. Среди зрителей были и дети из интернатов.
Спорт объединяет, спорт вдохновляет. Вместе с тем спорт активно работает в социальном направлении. Помогает людям нуждающимся. Тут важно, что все вместе делаем общее дело, важное для нашего Отечества.
Соревнования пройдут завтра в легкоатлетическом манеже вуза. С 9:00 и до 18:00 юные атлеты будут спорить за звание сильнейших. Торжественное открытие турнира начнется в 13:00.
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