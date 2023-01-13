Благотворительный турнир по единоборствам памяти митрополита Филарета пройдет в Минске

Соревнования по спортивно-боевым единоборствам, которые проводятся уже в 9-й раз, соберут почти 600 юных спортсменов со всех уголков страны и пройдут в рамках акции "Наши дети". Все вырученные средства направят на приобретение необходимых средств гигиены воспитанников психоневрологических интернатов.