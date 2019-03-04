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Благоустраивать родной город вместе призвал полочан инспектор по Витебской области Виталий Вовк

Благоустраивать родной город вместе призвал полочан помощник Президента - инспектор по Витебской области. Виталий Вовк провел в Полоцке прием граждан. Вопросы ремонта дорог, наведения порядка на дворовых территориях, капремонта жилого фонда звучали чаще других. Помощник Президента отметил, что Глава государства постоянно подчеркивает: не только строители, но и сами жители должны благоустраивать место жизни, и посоветовал выйти горожанам на субботник.

Обращения касались и строительства жилья для многодетных семей, и использования семейного капитала. Прозвучала просьба об увековечении памяти Героя Советского Союза полочанина Андрея Писаренко, воевавшего на фронтах Великой Отечественной. Все обращения взяты на контроль не только местной властью, но и помощником Президента.

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