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Благоустройство большой территории сегодня проходит в урочище Куропаты под Минском
Более сотни добровольцев, представителей Республиканского союза молодежи, общественного объединения "Белая Русь", профсоюзов страны, Красного Креста, афганских, ветеранских и других организаций убирают территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. Это мероприятие ежегодное.
Урочище Куропаты для белорусов территория особая: она внесена в Государственный список историко-культурных ценностей.
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