Благоустройство большой территории сегодня проходит в урочище Куропаты под Минском

Более сотни добровольцев, представителей Республиканского союза молодежи, общественного объединения "Белая Русь", профсоюзов страны, Красного Креста, афганских, ветеранских и других организаций убирают территорию от мусора, спиленных веток и деревьев. Это мероприятие ежегодное.