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Благоустройство и озеленение столицы

Большие планы по благоустройству столицы. Более 600 модулей для раздельного сбора мусора установят в Минске в этом году. Новые мобильные контейнерные площадки не просто выглядят более эстетично - увеличивают переработку вторичного сырья. Кстати, благоустройству дворов в этом году особое внимание. В рамках месяца по наведению порядка сейчас ремонтируют пешеходные дорожки и убирают зеленые зоны.



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Запланировано высадить более 4 тысяч деревьев и 13 тысяч кустов

На сайте примут все заявки, предложат и материал для посадки. Кстати, только в прошлом году в рамках акции "Зеленый двор вместе!" в столице появились почти 50 тысяч новых насаждений.

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