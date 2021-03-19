Благоустройство и озеленение столицы

Большие планы по благоустройству столицы. Более 600 модулей для раздельного сбора мусора установят в Минске в этом году. Новые мобильные контейнерные площадки не просто выглядят более эстетично - увеличивают переработку вторичного сырья. Кстати, благоустройству дворов в этом году особое внимание. В рамках месяца по наведению порядка сейчас ремонтируют пешеходные дорожки и убирают зеленые зоны.







