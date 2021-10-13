Благоустройство и озеленение территорий вокруг МКАД - зеленую инициативу подхватили в Центральном районе

Благоустройство и озеленение вокруг МКАД продолжается. Сегодня зеленую инициативу подхватили в Центральном районе Минска. Представители организаций и предприятий, волонтеры, сотрудники коммунальной службы и Зеленстроя высадили более15 тысяч кустов вдоль кольцевой дороги около микрорайона Зеленый Луг.



Всего за сезон в столице высадят более 250 тысяч кустов и 3 тысячи деревьев. Можно присоединиться к благоустройству и озеленению Минска. Информация о местах проведения зеленых акций - на сайте проекта "Зеленый двор вместе".