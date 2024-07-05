Благоустройство, качество воды и строительство новых объектов - все это обсудили в один день с депутатом Национального собрания

Экономический суверенитет зависит напрямую от наших граждан. И важно создать все условия для комфортной жизни.

Работа с населением - это и есть работа депутатского корпуса. От качества воды до строительства новых социальных объектов. Услышать проблемы на местах, помочь в их решении. Мы продолжаем рассказывать о наших парламентариях. Дарья Рачко продолжит.



Поселок Околица. Местный магазин. Сейчас здесь и не скажешь, что еще месяц назад не было прохода, ступеньки были разбиты, ассортимент, как и качество продуктов, оставляли желать лучшего.



Выполняем ответственные задачи по обеспечению жизнедеятельности нашей республики, охраняем покой граждан, и нам в какой-то степени даже стыдно, что городок в таком запущенном состоянии. Петр Ивахненко, житель аг. Околица



За дело взялись быстро. Овощи, фрукты, молочка - все свежее. Покупатели довольны. Сейчас делают и дорогу в агрогородке на придомовой территории. И планируют везде. С началом депутатской деятельности Елены Хиля вопрос решили оперативно.



Я спросила, почему без меня этого нельзя было сделать, например, у того же хозяина магазина, он говорил - глаз замыливается. На самом деле, наверное, и нужно нам, депутатам, приезжать смотреть. Елена Хиля, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси



От вопросов благоустройства до образования и комфортного жилья. Под руководством Елены Хиля 5 сельских советов - только в одном Боровлянском свыше 73 тысяч человек. И каждому уделить внимание, поговорить, разъяснить законопроекты. К тому же для депутата встречи с педагогическим коллективом уже больше ностальгия. Сама экс-директор 2-й боровлянской средней школы.



Во многих школах нашей республики есть интегрированные классы, то есть дети с какими-то психофизическими отклонениями. Предметы такие же - это и трудовое обучение, и математика, русский и белорусский язык, литература, что касается дополнительного образование - кружки, танцы, лепка, рисование - чего душа пожелает. Алина Ладик, педагог-организатор Боровлянской средней школы № 3



В то же время обстановку только накаляют - главная задача сохранность нашего суверенитета. Военная часть 3310. Отряд специального назначения. Их лица в целях безопасности показывать не будем. Служат здесь офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты срочной службы. Елену Хиля здесь все хорошо знают - это ее далеко не первый визит. Вместе с ней 3 года назад открывали военно-патриотический клуб "Доблесть" - более сотни школьников, которые постигают азы военной подготовки.



Занятия с детками проводятся: огневая, тактическая, инженерная, медицинская подготовка. Артем Гапанович, начальник отделения идеологической работы в/ч 3310



Приемы граждан, прямые телефонные линии, встречи - выработанный системный подход парламентариев дает свой результат.



Ведь в регионах - весь потенциал, нужно помочь сделать их жизнь лучше.



В июле новую школу в Копище мы достраиваем, физкультурно-оздоровительный центр, очень давно была необходимость такого строительства. Ирина Тихонко, зампредседателя Минского райисполкома



И это только часть программы, которая была запланирована. Для депутата Елены Хиля сегодня был обычный рабочий день, в котором все свое время она посвящает людям. Скажете, такая работа или все-таки призвание? Те, кто готов слышать проблемы, вникать и решать - ведь это и есть главное в работе парламентария.

