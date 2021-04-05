Благоустройство МКАД на контроле руководства столицы

Благоустройство подземных пешеходных переходов, цветочное оформление объектов придорожного сервиса и ремонт рекламных конструкций вдоль МКАД. Руководство столицы вместе с профильными службами провели инспекцию территории, прилегающей к кольцевой автодороге, осмотрели каждый участок, конкретные предложения внесли по развитию свободных территорий вдоль магистрали.

Помощь по благоустройству своих территорий также ждут от предприятий и организаций, которые занимаются предпринимательской деятельностью. Минчан же приглашают на субботники, они проходят каждую неделю во всех районах столицы. А на 17 апреля запланирован Республиканский субботник.