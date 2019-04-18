Благоустройство продолжается во всех районах Минской области

Оборудуют места отдыха, озеленяют территории. Ярче этой весной станет и Вилейка. Аллеи молодых кленов и ясеней украсили центральный городской парк. После зимы здесь благоустраивают и спортивные объекты - единственный в районе скейт-парк, а также воркаут-площадку. К таким мероприятиям активно присоединяются школьники и студенты.