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Благоустройство продолжается во всех районах Минской области

Оборудуют места отдыха, озеленяют территории. Ярче этой весной станет и Вилейка. Аллеи молодых кленов и ясеней украсили центральный городской парк. После зимы здесь благоустраивают и спортивные объекты - единственный в районе скейт-парк, а также воркаут-площадку. К таким мероприятиям активно присоединяются школьники и студенты.

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