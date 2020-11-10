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Благоустройство территории, ремонт дорог, реконструкция важных социальных объектов. Рубрика "Обратная связь"

Благоустройство территории, ремонт дорог, реконструкция важных социальных объектов - эти темы звучат во время прямых телефонных линий и личных приемов граждан. Каждый вопрос берется на контроль. Нередко белорусы и сами выступают с предложениями, как сделать регион краше и комфортнее. Конкретные примеры прямо сейчас.

Рассказывает Марина Романовская.

Фермер Юрий Коршунов круглый год занят делом. Земли почти 2 тысячи гектаров. Выращивает пшеницу, кукурузу. В хозяйстве полтысячи буренок, для них тоже определенное меню. Прибыль предприниматель вкладывает принципиально только в отечественную технику. Парк большой: и комбайны, и тракторы. Заботится и о коллективе, начал строить дома. Но больше года назад начались проблемы.

Площадку, которая оказалась в черте города, решил отстаивать. Все-таки за годы работы сил вложено немало. О своей проблеме Юрий Коршунов написал в Администрацию Президента. Ответ пришел о положительном решении вопроса. Теперь, говорит фермер, желания работать стало еще больше.

Обходить грязь и перепрыгивать огромные лужи надоело и жителям одного из микрорайонов в Ушачах. После дождя дорога в школу и на работу превращалась в болото. Сейчас здесь надежное асфальтное покрытие. Людей тоже услышали.


А открытия этого участка дороги больше других ждут водители. Старый мост в городском поселке на реконструкции. Для пешеходов организовали понтонную переправу, а машины пустили в объезд. Это почти 20 километров. Строительные бригады работают в полную силу, чтобы быстрее уступить дорогу автомобилистам.

Мост связывает две части городского поселка. Это важнейшая для райцентра транспортная артерия. Реконструкция началась летом, здесь ежедневно работает техника. И сейчас ремонт на завершающей стадии. Движение транспорта планируют возобновить через две недели.
Здесь появится освещение, удобные поручни. В перспективе благоустроят и прилегающую территорию.

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