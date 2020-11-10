Благоустройство территории, ремонт дорог, реконструкция важных социальных объектов. Рубрика "Обратная связь"

Благоустройство территории, ремонт дорог, реконструкция важных социальных объектов - эти темы звучат во время прямых телефонных линий и личных приемов граждан. Каждый вопрос берется на контроль. Нередко белорусы и сами выступают с предложениями, как сделать регион краше и комфортнее. Конкретные примеры прямо сейчас.



Рассказывает Марина Романовская.

Фермер Юрий Коршунов круглый год занят делом. Земли почти 2 тысячи гектаров. Выращивает пшеницу, кукурузу. В хозяйстве полтысячи буренок, для них тоже определенное меню. Прибыль предприниматель вкладывает принципиально только в отечественную технику. Парк большой: и комбайны, и тракторы. Заботится и о коллективе, начал строить дома. Но больше года назад начались проблемы.



Площадку, которая оказалась в черте города, решил отстаивать. Все-таки за годы работы сил вложено немало. О своей проблеме Юрий Коршунов написал в Администрацию Президента. Ответ пришел о положительном решении вопроса. Теперь, говорит фермер, желания работать стало еще больше.



Обходить грязь и перепрыгивать огромные лужи надоело и жителям одного из микрорайонов в Ушачах. После дождя дорога в школу и на работу превращалась в болото. Сейчас здесь надежное асфальтное покрытие. Людей тоже услышали.