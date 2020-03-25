Благоустройство в Солигорске. К сезону высадят около 65 тысяч цветов

Ранняя весна позволила коммунальщикам Минской области начать работы по благоустройству населенных пунктов почти на месяц раньше. Так, в Солигорске перекладывают пешеходные дорожки вдоль школ, старый асфальт меняют на современную цветную плитку с узором. В скверах и во дворах обрезают сухие ветви деревьев. Занимаются и ямочным ремонтом.При въезде в город появится новая флористическая клумба. Всего же к сезону высадят около 65 тысяч цветов.



