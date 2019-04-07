Благовещение отмечают сегодня православные

Один из 12 главных церковных праздников отмечают сегодня православные - Благовещение. Верующие вспоминают евангельское событие: явление Пресвятой Деве Марии архангела Гавриила с вестью о ее будущем материнстве и рождении Христа. Упоминание об этом двунадесятом празднике идет со второго века. Священство на богослужения в этот день облачается в одежды голубого цвета. В народе на Благовещение принято выпускать на волю птиц.