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Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют православные верующие

У православных сегодня большой и светлый праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы - одну из двенадцати самых главных дат христианского календаря - отмечают во всех храмах и монастырях. День Благовещения имеет неизменную дату - 7 апреля.

В богослужениях сегодня вспоминают евангельское событие, когда Архангел Гавриил посетил Пресвятую Деву Марию и сообщил ей благую весть - она станет матерью Сына Божиего.

На Благовещение послабляется строгий предпасхальный пост. По традиции именно в этот день принято выпускать на волю птиц.

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