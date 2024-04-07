Благовещение Пресвятой Богородицы празднуют православные верующие

У православных сегодня большой и светлый праздник. Благовещение Пресвятой Богородицы - одну из двенадцати самых главных дат христианского календаря - отмечают во всех храмах и монастырях. День Благовещения имеет неизменную дату - 7 апреля.

В богослужениях сегодня вспоминают евангельское событие, когда Архангел Гавриил посетил Пресвятую Деву Марию и сообщил ей благую весть - она станет матерью Сына Божиего.