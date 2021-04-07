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Благовещение Пресвятой Богородицы встречают в Свято-Благовещенском мужском монастыре
На православном календаре сегодня большой праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Особый день встречают и в Свято-Благовещенском мужском монастыре. Обитель находится в деревне Малые Ляды Смолевичского района.
У здешних монахов свои традиции встречи этой даты и свой образ жизни. О празднике в монастыре - Наталья Бордиловская.
25 километров от Минска. Монастырь. За забором не самое большое подворье с жилым зданием для монахов, садом, огородом, пасекой, пекарней, бытовыми помещениями. В центре - храм. Таким, как сейчас - белоснежным, каменным, он стал не сразу. В 18 столетии, по преданию, местному крестьянину явилась сама Богородица и указала место, где возвести церковь. Дом Божий поднялся, но смотрите - вот здесь, совсем не на привычном месте, стояло первое историческое его здание. На участке нынешнего сада. Монастырские планируют воссоздать церковь именно на первичном аутентичном месте, а пока центр духовной жизни - здесь, в здании стиля барокко, который был возведен под опекой шляхтичей Завишей.
Внутренний убор храма - богатый иконостас. Кроме престольных икон Благовещения Пресвятой Богородицы - намоленные предками и нынешними верующими иконы Матери Божьей. Богородица "Всецарица"- помощница онкобольным, "Герантиса" - заступница пожилых. Наша белорусская "жемчужина" - Жировичская.
Благой вестью для самого монастыря стало явление в иконостасе вот этой иконы - икона Божьей Матери "Утоли мои печали" - это список с московской чудотворной иконы. В 90-е ее пытались вывезти за границу, но белорусские таможенники задержали контрабандистов, лик вернули церкви. Перед иконой "Утоли мои печали" молятся в тяжелых болезнях и в отчаянии.
Радость Благовещения в монастыре разделяют немногие насельники обители: 20 иеромонахов, монахов, иноков и послушников. Столько же трудников - людей, которые работают при ските. На праздник здесь - торжественная литургия и крестный ход. В такой день, как сегодня, молитва в честь доброй вести о рождении Христа, которую Архангел Гавриил принес Пречистой Матери, и пожелания людям - верующим и мирским - жить в мире.
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