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Благозвучно, гостеприимно и познавательно. Яркая палитра красок XXXI Дня белорусской письменности

Праздничное настроение царит сегодня в Ивацевичах весь день. Центральная улица города особенно пестрит. Интерактивные площадки работают до самого вечера.Яркую палитру красок XXXI Дня белорусской письменности собрала Анна Буйкевич (видео).

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