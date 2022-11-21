Блат, сестла и "прочие связи"… Как стать ведущим на ТВ?

Много лет существует стереотип, что на TV простой смертный попасть не может. И дорога на голубой экран лежит только через постель. Еще как варианты - огро-о-о-о-омный блат и о-о-о-очень хорошие связи. Так ли это, рассказали сами телеведущие.

Честные истории попадания в телевизор из первых уст.

И так как инициатором опроса стала заместитель директора АТН, ведущая "Главного эфира" Ольга Макей, предоставляем ей почетное право открыть наш рейтинг звездных историй.

На ТВ Ольга попала благодаря кастингу около 15 лет назад. Кстати, конкурс на роль ведущей она тогда не прошла, взяли репортером!





А кто-то и слышать не слыхивал ни про какие кастинги, а просто оказался в нужное время в нужном месте. Ведущий проекта "День спорта" Андрей Козлов, например, опоздал на пары, да опоздал так, что сам Месси в шоке!







Но были и те, кто настойчиво шел к своей цели:









А кто-то вообще не собирался работать на телевидении, но произошла настоящая магия. Вот, пожалуйста - истории ведущей телеканала "Беларусь 5" Марии Богатырь и директора ГДИВ Александра Хоровца.







А иногда магия радио оказывается сильнее света сафитов. Такая история произошла с Ольгой Меречко.







Но в большинстве своем на экраны телевизоров попадают через кастинг. Это подтверждают и наши коллеги - ведущая "Зоны Х" Карина Пашкова, журналист RT Константин Придыбайло,ведущая новостей на телеканале "Беларусь 1" Татьяна Король.



А главные лица БТ? Как на телевидение попали они, спросите вы. Да вот как!













Как видите, истории разные - и ни одной через постель и блат.

Даже если вы не учились на журналиста, но очень хотите попасть в телевизор, вы можете исполнить свою мечту. Заполните анкету и попадите в кастинг-базу Белтелерадиокомпании. Опыт работы и возраст - не важны. Не упустите свой шанс!