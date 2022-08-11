Блефуй и отчаянно зарабатывай - таков затейливый бизнес у Зеленского и его олигархов

Вашингтон использует голод как инструмент достижения своих политических целей, в том числе в Африке. А информационный шум вокруг украинского зерна просто отвлекает внимание! Кстати, на зерновой афере зарабатывают не только США, но и сам Зеленский. Авторский комментарий Марии Петрашко прямо сейчас.

Всем привет! Я Мария Петрашко. Агентство теленовостей. Чем богаче американцы, тем беднее украинцы - и тем богаче Зеленский. Все мы помним панически-истерический инфошум западной пропаганды о том, что без украинского зерна мир помрет с голоду. А якобы Россия не дает вывезти эти миллионы/миллиарды тонн пшеницы, хотя все понимали: сами же украинцы заминировали свои порты. Да и объемов зерна таких у Украины никогда не было. Ладно мы с вами, но даже опытные эксперты заинтересовались: а откуда там вообще 20 миллионов тонн, если самый вместительный элеватор оценивается в 3,5 млн тонн, а украинские порты могут в месяц пропускать максимум 1,5 млн? Вот она - главная украинская загадка этого лета. Оказалось, зерно-то фуражное, для корма скота. Коим, видимо, считает Зеленский европейского потребителя. И других покупателей... Да и в конце концов оказалось, что украинское зерно вообще никому не нужно!

"Известия": "Покупатель отказался от отправленного в Ливан украинского зерна".

Внимание, вопрос: зачем все носились с хайпом на этом украинском зерне, как хохол за призраком москаля? А это тоже часть бизнес-плана Киева. То самое украинское зерно, как бы мало его ни было, украинским властям уже не принадлежит. Им они расплатились за поставляемое вооружение. Но что же делать с этим оружием? Не воевать же в самом деле, тем более что все купленное быстро демилитаризируют точечными ударами. Поэтому украинская власть благополучно распродает оружие на черных рынках по всему миру, и именно для этого Киев требует бесконтрольный вывоз "зерна". И категорически отвергает предложенные варианты транспортировки зерна под гарантии нейтральных стран под присмотром России. Когда нечего терять, блефуй и отчаянно зарабатывай... Таков затейливый бизнес у Зеленского и его олигархов.





Александр Лукашенко напомнил, что еще недавно на теме вывоза украинского зерна пытались раздуть тему голода в Европе и Африке. При этом даже в лучшие времена Украина обеспечивала лишь 1,5 % экспорта зерна. "Это ничто, арифметическая погрешность. И они начали обвинять нас и Россию, что мы агрессоры, не даем вывезти огромное количество украинского зерна, поэтому голод", - сказал белорусский лидер.

Глава государства отметил, что он с российским коллегой Владимиром Путиным сразу разобрались в ситуации и отреагировали, предоставив возможные маршруты для транспортировки: "Пожалуйста, вывозите. Хотите? Самое дешевое - через Беларусь, везите. А нет, жаба давит. Как это? Пришли опять к диктатору просить, чтобы зерно помог вывезти? Хотя по чайной ложке, наверное, вывозят, железной дороге какая-то оплата была, как мне премьер-министр доложил".

"Из этой ситуации, в которую сами влезли, что обвиняли нас, им надо выйти. Вот в Стамбуле встретились, уже договорились, зерно повезли. Сейчас голодную Африку накормят. Слушайте, 20 судов, которые они везут, это даже Турции не хватит, чтобы обеспечить. Вон Иран уже договаривается с Россией, чтобы с нового урожая зерно поставляли. Поэтому это просто игры".

Вы уловили? Спецоперация продолжается до достижения всех целей. Санкции как не работали, так и не работают. Мы как экспортировали зерно и удобрения, так и экспортируем. "Стамбульская сделка" - красивое прикрытие для снятия ограничений с Москвы и Минска. Кто в проигрыше? Европа, которая ввела санкции на удобрения и продовольствие, но будет и дальше их покупать, только теперь с разрешения США.

Но! И это далеко не все нюансы этих игр. 17 млн га украинских сельскохозяйственных земель (а это по размеру территория Италии) уже выкуплены крупными американскими корпорациями, причем раз в 20 дешевле, чем могли бы быть проданы. Ну да ладно... И на этих американских землях Украины выращивается зерно, которое уже нужно как-то вывозить. На кону десятки миллиардов долларов США. И деньги терять американцы точно не любят. А вообще, прибыльная у Вашингтона схема: разжигаешь войну - выгодно для себя продаешь оружие, заодно дешево скупаешь зерно и земли, заодно обвалив весь мировой продовольственный рынок.

От провокаций против судов с зерном, в которых Украина будет обвинять Россию, никто не застрахован. Более того, вполне возможно, что военно-информационные провокации против "зерновых конвоев" в Черном море станут репетицией аналогичных провокаций против российских судов в Балтийском море в случае начала морской блокады Калининграда. Так что, "зерновая сделка" представляет собой новое окно возможностей в прокси-войне США и Великобритании против России. Максим Жаров, политолог

И пока в Лондоне и Вашингтоне отчаянно воюют, провоцируя тысячи голодных смертей по всему миру и обстрелы мирного населения на Донбассе, Россия, которую называют агрессором, пытается поставить мягкие сорта пшеницы в страны Африки и Ближнего Востока. Те тоже заинтересованы в этих поставках, как в спасении от голода. Казалось бы, всем от этого будет только лучше! Но США наплевать на голод в Африке, они видят в российском зерне угрозу укрепления влияния Москвы в африканском и ближневосточном регионах. Поэтому под шум хайпа с украинским зерном запрещались поставки. Но главное! Страны Африки активно взаимодействуют с Россией и Китаем в организации освоения собственных природных ресурсов. А это стратегический потенциал на передел сил влияния. Но массовый голод Африке может очень помочь Вашингтону в устранении своего основного конкурента Китая в борьбе за африканские природные ресурсы. Чем богаче американцы, тем голоднее весь мир!