Блэк: ООН должна стать эффективной, а не фиктивной

"Мы выдвигаем предложение об универсальной новой архитектуре мира и развития, которая могла быть общемировой,- рассказал политолог. Нынешняя прокси-война НАТО против России чрезвычайно опасна. Лондон и Вашингтон, по их же словам, намерены расчленить Россию, а после этого подготовить войну уже с Китаем. Таким образом ситуация стратегически опасная. Это красный сигнал тревоги. Что необходимо делать сейчас? Вести переговоры между Востоком и Западом", - предложил он.

С начала острого конфликта в Палестине, в секторе Газа, ситуация становится еще более опасной. Мы настаиваем на необходимости срочного обновления института Организации Объединенных Наций, чтобы возможно было вмешательство в палестино-израильский конфликт. Это необходимо для создания новой архитектуры безопасности, когда она могла бы стать поистине эффективной, а не фиктивной.

С начала острого конфликта в Палестине, в секторе Газа, ситуация становится еще более опасной. Мы настаиваем на необходимости срочного обновления института Организации Объединенных Наций, чтобы возможно было вмешательство в палестино-израильский конфликт. Это необходимо для создания новой архитектуры безопасности, когда она могла бы стать поистине эффективной, а не фиктивной.

Украинский кризис, кризис Израиля и сектора Газа создают ситуацию, в которой может возникнуть большой ядерный конфликт сверхдержав,говоритполитолог. Поэтому такой институт международных отношений, как Организация Объединенных Наций, должна быть модернизирована. "Если от нее ничего не зависит, какой от нее прок. А ведь она могла бы вмешиваться и разрешать конфликты, если это необходимо для восстановления и сохранения мира. А уровень опасности в нем еще никогда не был так высок", - считаетРичард Блэк.