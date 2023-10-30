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Блэк: ООН должна стать эффективной, а не фиктивной
Необходимо создание новой архитектуры безопасности, когда ООН могла бы стать поистине эффективной, а нефиктивной. Об этом в"Актуальном интервью"заявил представитель аналитического центра "Институт Шиллера",американский политолог Ричард Блэк.
"Мы выдвигаем предложение об универсальной новой архитектуре мира и развития, которая могла быть общемировой,- рассказал политолог. Нынешняя прокси-война НАТО против России чрезвычайно опасна. Лондон и Вашингтон, по их же словам, намерены расчленить Россию, а после этого подготовить войну уже с Китаем. Таким образом ситуация стратегически опасная. Это красный сигнал тревоги. Что необходимо делать сейчас? Вести переговоры между Востоком и Западом", - предложил он.
С начала острого конфликта в Палестине, в секторе Газа, ситуация становится еще более опасной. Мы настаиваем на необходимости срочного обновления института Организации Объединенных Наций, чтобы возможно было вмешательство в палестино-израильский конфликт. Это необходимо для создания новой архитектуры безопасности, когда она могла бы стать поистине эффективной, а не фиктивной.
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
Украинский кризис, кризис Израиля и сектора Газа создают ситуацию, в которой может возникнуть большой ядерный конфликт сверхдержав,говоритполитолог. Поэтому такой институт международных отношений, как Организация Объединенных Наций, должна быть модернизирована. "Если от нее ничего не зависит, какой от нее прок. А ведь она могла бы вмешиваться и разрешать конфликты, если это необходимо для восстановления и сохранения мира. А уровень опасности в нем еще никогда не был так высок", - считаетРичард Блэк.
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