Блэк рассказал, почему США и Великобритания используют Зеленского

Важно, чтобы США и Великобритания изменили свою политику, потому что политика сейчас заключается в использовании Зеленского как пешки в конфронтации с Россией. Аналитические центры в Вашингтоне и Нью-Йорке говорят о необходимости расчленить Россию или, как сказал президент Байден, нам нужно свернуть Путина. Это же угроза! Это можно понять, как его уничтожение, убийство.

Ричард Блэк, политолог, представитель аналитического центра "Институт Шиллера" (США)