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Блэк рассказал, почему США и Великобритания используют Зеленского
Спустя два года после начала боевых действий в Украине, как сейчас в США относятся к поддержке Зеленского финансами и военной силой, есть ли вероятность,что в ближайшее время США захотят сместить Зеленского - в"Актуальном интервью"спросили у представителя аналитического центра "Институт Шиллера", американского политолога Ричарда Блэка.
"Возможно, вы следили за тем, как в конгрессе США группа конгрессменов отказалась утвердить новый универсальный бюджет, поскольку заявила, что мы должны прекратить финансирование Украины, - поинтересовался эксперт. - В Соединенных Штатах среди населения растет понимание того, что мы не хотим войны. Ведущие военные в отставке, офицеры разведки, эксперты по международным отношениям призывают положить конец войне в Украине".
Смотрите "Актуальное интервью" ЗДЕСЬ
По его словам, есть небольшая группа аналитических центров на Уолл-стрит и в Вашингтоне, которые продвигают идею тотальной войны - идею "глобального НАТО". Но он уверен: "Человек с американской улицы, обычный работяга в Айове и Канзасе не хочет войны. И опытные военные профессионалы в США также призывают к ее прекращению".
Важно, чтобы США и Великобритания изменили свою политику, потому что политика сейчас заключается в использовании Зеленского как пешки в конфронтации с Россией. Аналитические центры в Вашингтоне и Нью-Йорке говорят о необходимости расчленить Россию или, как сказал президент Байден, нам нужно свернуть Путина. Это же угроза! Это можно понять, как его уничтожение, убийство.
Политолог отметил, что необходима совершенно новая политика. Он привел исторические примеры разрешения глобальных проблем, как это было в духе переписки президента Рузвельта и Сталина, переписки Хрущева и Кеннеди, диалога между Никсоном и Киссинджером. "Как бы сложно это ни казалось, необходимо изменить подход политики США в сторону сотрудничества с Россией, а также сотрудничества с Китаем", - заключил Ричард Блэк.
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