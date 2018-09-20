Ближайшее воскресенье в Минске станет индийским

23 сентября в Верхнем городе жителей и гостей столицы ждут показ моды, уроки индийской кухни и мастер-класс по медитации и йоге. Кстати, присоединиться к этой физической и духовной практике можно в любое время. Спортивные клубы столицы предлагают занятия и для взрослых, и для детей. А в качестве учителей могут выступить и белорусы, и индийцы. Как йога влияет на ежедневную жизнь? Репортаж Натальи Тарасюк.

Бикаш Нахар преподает йогу более 10 лет. Его методика по сути авторская. Физические и дыхательные упражнения - только часть занятий. Важную роль отыгрывают разговоры с учениками.

Такой формат занятий очень импонирует Сергею. Йогой он занимается не только в классе, но и дома. Уже пять лет после знакомства с Бикашем, которое обернулось приглашением на занятия.

Обычно на занятия Сергей приходит с женой. А вот для его дочерей йога стала не просто увлечением, но и работой. Они преподают йогу в Москве. Куда отдать ребенка? Вместо гимнастики, фигурного катания и танцев взрослые все чаще предпочитают йогу.

Инструктора Никиту можно смело принять за индийца. Такой вид привлекает внимание учеников. Между тем преподаватель имеет не только йогообразование, но и диплом педагога.

Первое незнакомое слово, которое новичок слышит, придя на йогу, это "асана". В переводе - " удобное и устойчивое положение тела". Правда, сначала это будет совсем не так.

Чтобы занятия были более приятными, можно приобрести личный коврик, например, из биоразлагающегося каучука с покрытием благодаря которому ладони и стопы не будут скользить. Еще один интересный реквизит - блок. Его используют, когда не очень хорошая растяжка и не удается держать равновесие.