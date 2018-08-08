Ближайшие дни в Минске до плюс 30

На сегодня и завтра объявлен оранжевый уровень опасности из-за высокой температуры. Условия погоды на территории Беларуси определяет воздушная масса, которая поступает с юго-запада Европы. Ожидается горячая, преимущественно без осадков, погода. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман.