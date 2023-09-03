Беларусь активно развивает сотрудничество с Владимирской областью России

Визиты российских губернаторов в Беларусь приносят большую пользу. И ждать долго не приходится. Судите сами: в мае во Дворце Независимости побывал Александр Авдеев, глава Владимирской области. С Александром Лукашенко говорили о том, как поднять планку сотрудничества. Прошло всего несколько месяцев, и наши строители приступили к возведению школы в Суздале. На сегодня это самый крупный объект в регионе.

И это только один из примеров. Взаимный товарооборот с начала года вырос уже на треть. Сфера общих интересов широкая: поставляем как комплектующие, так и готовую технику, а еще запускаем совместные проекты с акцентом на импортозамещение. И все это с поправкой на богатую историю региона. Репортаж Антона Малюты.

Белорусские строители возводят в Суздале школу на 1200 мест

В Суздале начинается самая масштабная стройка. Вместо двух морально и физически устаревших школ в городе появится одна большая и современная. Хотяв слово "школа" глобальные планы укладываются с трудом. Это, скорее, полноценный образовательный центр.

Школа будет построена на 1200 мест. Будет несколько блоков: блок начальных классов, общего образования, спортивный, блок со столовой, актовым залом. Спортивных залов будет два, также будут два бассейна. На территории будет стадион. Алексей Сараев, глава администрации Суздальского района Владимирской области

Так, город, который гордится своей историей, думает и о будущем. А строить его помогают белорусы.





Проект нетиповой. В Суздале очень жесткие требования к высоте зданий, поэтому школа будет невысокая (всего два этажа), но зато займет площадь в несколько футбольных полей. Каждый квадратный метр будет насыщен интерактивом. Все для того, чтобы образовательный процесс был максимально эффективным. Впрочем, чтобы учеба приносила пользу, нельзя забывать и о хорошем отдыхе.

"Территория здорового сна" поставляет свою продукцию

За ночное восстановление организма отвечает компания, хорошо известная по слогану "Территория здорового сна". И, как оказалось, сделать сон здоровым помогают и белорусские производители.

Роман Старостин, начальник участка частного предприятия:

К качеству здесь относятся очень внимательно. Именно поэтому клиенты выбирают матрасы, подушки, одеяла и другую продукцию из города Коврова. А еще здесь не проспали момент и сейчас активно занимают нишу, которую освободила известная шведская компания. Первый большой маркет товаров для дома уже открылся в Москве. Линейка здесь гораздо шире, чем раньше. Представлена и мебель. В том числе из Пинска и Молодечно.

Мы понимали, что у белорусских компаний сейчас освобождаются определенные производственные мощности, поэтому получилось хорошее совместное сотрудничество. Это интересно и белорусским компаниям, и нам, потому что мы искали именно такой сегмент. Это мебель, как правило, корпусная либо из массива в гостиную, спальню и детскую комнату. Владимир Корчегов, SЕО-специалист B2C частного предприятия

Сейчас нужно обкатать новый формат торговой сети, ну а дальше выходить на рынки СНГ. И это не сон, а вполне реальные цели. С такими точно далеко уедешь.

Мазовские троллейбусы ездят по улицам Владимира

Четыре мазовских троллейбуса в конце августа вышли на самые востребованные линии Владимира. До этого было полтора месяца тестовых перевозок. Машины показали себя на высшем уровне, особенно на фоне устаревших моделей.

Разница колоссальная. Автономный ход, удобство посадки водителя, хороший обзор, регулировка стекол, есть монитор. Все очень удобно, все под рукой. Вячеслав Розенфельд, водитель троллейбуса

В городском депо еще много устаревших троллейбусов. Состав нужно обновлять. Это просят и местные жители. Их голоса в поддержку белорусских машин.

Местные власти говорят, что хотят закупить еще больше белорусских троллейбусов. Но лидирующая доля на рынке все равно останется за другим брендом - у Владимирской области есть свой производитель общественного транспорта. И как ни странно, даже такой поворот в наших интересах.

"Волгабасы" сейчас можно встретить, пожалуй, в каждом крупном российском городе. Компания базируется в Волгоградской области, но есть и вторая производственная площадка в получасе езды от Владимира. Ее открыли в 2017 году, но на устойчивую работу вывели только два года назад. Тогда и нашли секрет успеха - использовать максимум белорусского.





Cкоро "Волгабасы" будут ездить и на бобруйских шинах. Такая договоренность уже есть. Вообще многие российские компании в поисках лучших комплектующих приходят к нашим производителям и дальше никуда не уходят. Вместе занимаемся уже не импортозамещением, а импортоопережением.