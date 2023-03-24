"Ближе некуда": что объединяет Беларусь и Приморье

Перенесемся на крайнюю точку Союзного государства - во Владивосток! Там хорошо знают белорусскую технику, любят наши продукты. И гостеприимно угощают своими морскими деликатесами.

Товарооборот между регионом и нашей страной растет поступательно, а кое в чем и с геометрической прогрессией уже третий год. Безусловно, сказываются тесные контакты и даже дружба на самом высоком уровне. Губернатор края Олег Кожемяко - частый гость в Беларуси, а весной с визитом прошлого года во Владивостоке был и наш Президент. Так что сегодня объединяет Беларусь и Приморье - в рубрике "Ближе некуда".

Когда союзное строительство - от Бреста до Владивостока. Вот он край земли, столица Дальнего Востока. Омывается сразу тремя морями. Оттого и ассоциация у белорусов с городом... такая: Крабы, креветки, икра...

В Беларусь из Приморья поставляют много морепродуктов. Этот завод входит в состав одной из крупнейших рыбодобывающих компаний в России. Ежегодно только отсюда Беларусь закупает порядка 15 тысяч тонн минтая. И сельди в два раза больше.

Рынки сбыта - Россия, США, Южная Корея, страны Европейского союза. И Беларусь. Если не минтай, то крабовые палочки из дальневосточной рыбки вы точно пробовали!





Мы сотрудничаем с белорусскими компаниями, развиваем наше сотрудничество. У нас напрямую выходят торговые сети, которые у вас присутствуют в стране. Мария Ломеева, начальник Департамента по развитию продаж в РФ и СНГ Русской рыбопромышленной компании

Беларусь заинтересован в прямых поставках. И только на одной компании не ограничивается.

Основу приморского импорта в Беларусь кроме морепродуктов составляют соевые бобы.

Мы же на край земли везем: от колбас и сыров - до солений.

"Мне нравится зельц, я очень часто беру. Сальтисон", - говорит покупательница и добавляет производитель Гродно.

Дети хорошо едят вашу колбасу, говорит другая покупательница.

"Сало, обязательно сало, - подхватывает третья. Грудинка свиная, соленая. Вообще обалденная. Просто тает".

Мясо-молочка - завоз каждый день, конфеты, яблоки, алкоголь - раз в две недели! 5 магазинов "Белорусский фермер" - во Владивостоке.

А еще Приморье покупает у нас технику. Минувшая зима была снежной... На балансе города порядка 70 трудяг. В момент съемок ждали 11 новых погрузчиков.

В регионе есть спрос на белорусскую коммунальную, сельскохозяйственную, дорожную и строительную технику. Карьерную технику для лесопромышленного комплекса.

Мы сейчас снова обратились в Амкодор, чтобы нам еще погрузчики и снегоуборочные машины поставили, которые хорошо себя зарекомендовали по работе. Будем линейку расширять. Благо она у вас есть. Еще поработает на наших приморских. Олег Кожемяко, губернатор Приморского края России

В Приморье ведется работа по созданию Единого центра по демонстрации и продаже техники белорусского производства. Администрацией края уже и земельный участок выделила под создание центра в селе Михайловка.

Вся серийная техника идет, только единственное, что бывают конструктивные пожелания наших заказчиков. Есть специфика снега, он может быть мокрый, а если слежится, то это уже лед. Поэтому только небольшие конструктивные изменения. Хотя была техника, которую делали под Дальний Восток. Владислав Войтович, руководитель ООО "Амкодор-Дормаш-ДВ"

Владивосток - город-порт. И в этом направлении у нас тоже ест интерес.





Уссурийский авторемонтный завод. На протяжении двух лет сюда "Минский электротехнический завод имени Козлова" поставлял силовые трансформаторы. Теперь хотят совместной производство на этих площадях.

Есть у нас белорусские трансформаторы. Первая партия была более 40 трансформаторов. Новая партия была поскромнее, но сейчас уже в работе. Востребованы были в электросетях. И имеют очень хорошую репутацию, потому что они очень надежные. Серьезная гарантия, серьезное производство. Алексей Колинько, гендиректор Уссурийского авторемонтного завода

Сейчас ведутся маркетинговые исследования и подготовка бизнес-плана по организации сборочного производства.

Мы на острове Русский. Это закрытая территория. Режимный объект. Идет стройка. Но даже после ввода в эксплуатацию вход сюда будет только по пропускам. Уже 1 сентября свои двери здесь откроет музейный и культурно-образовательный центр. Этакая творческая мастерская. Кампус, к созданию которого причастны и руки белорусских строителей.

От кооперации с белорусами на Острове ощутили и экономический эффект. Наши знают, как сделать качественно, красиво и… бюджетно!





Мы убрали наливные полы для устройства чистового поля. Он просто там не нужен был в целом. Это удешевление строительства на несколько миллионов рублей российских. Если посмотреть объем строительства. Андрей Пархимович, руководитель проекта РУП "Белстройцентр"

А уже в марте - после завершения отделочных работ на Острове Русский - белорусские строители могут засучить рукава на высочайшей точке исторической части Владивостока - сопке Орлиное гнездо.

Здесь керамическая плитка завода "Керамин". А также остекление фасадов и оконных проемов - тоже производства Беларуси частично. Андрей Пархимович, руководитель проекта РУП "Белстройцентр"