Ближе некуда: что общего между Беларусью и Карелией

Примеров, когда союзники делают что-то нужное с пользой для себя, сегодня немало. Минск и Москва закономерно пошли по пути объединения усилий. Промышленное производство - лишь вершина айсберга! Когда санкции в мгновение ока "отмели" еще вчерашних партнеров, пришлось лучше присмотреться друг к другу. И сегодня, где б ни были наши корреспонденты, обязательно найдутся такие союзные продукты, которые вряд ли появились бы, если б не западный прессинг. Зато теперь у нас есть свои, импортонезависимые производства!

Накануне наша съемочная группа вернулась с российского Севера. Края бесчисленных озер и заповедных лесов. Так что Карелия здорово напомнила родные места… А что еще? Кто он, самый известный карельский белорус? И как завоевал славу по всей России? А также как Беларусь организовала здесь единственное в большой стране производство лесных машин и рассчитывает остаться на этом рынке всерьез и надолго? Репортаж Ольги Анищенко.

Тихая гладь бесконечных озер и не совсем тихая рек в обрамлении хвойных макушек. Карельская классика! И, кажется, берег какого-нибудь озера есть едва ли не в каждой деревушке! Едешь, а вокруг лишь вода, скалы и заповедный лес - такой он, русский Север!

Не случайно отсюда родом первые лесозаготовительные комбайны. В 80-х их, конечно, харвестерами не называли, как сейчас. Но уже тогда стало ясно: инженерная мысль в будущем поможет кратно нарастить скорости лесозаготовки. И вот это время пришло! Именно сюда, в Карелию, несколько лет назад один небезызвестный белорусский холдинг "привозит" свою дочку - "Амкодор-Онего" , чтобы вместе выпускать лесные машины для союзного рынка. Ни тогда, ни тем более, сейчас здесь никто не спросит: зачем?

В последнее время появился такой термин - технологический суверенитет, независимость. Это то, к чему мы идем… Игорь Дроздов, гендиректор ООО "Амкодор-Онего"

До финской границы отсюда рукой подать. Долго жили-дружили. Западная техника прописалась в местных лесах. Кто ж знал, что так не всегда будет. Сегодня граница почти на замке. А от былых партнеров не осталось и следа. Сразу подумали: катастрофа! После поняли: нет, показалось!

Я встречался с финнами, их интересует. Я им сказал: ребята, если мы вдруг в будущем когда-то не придем, а заговорим о сотрудничестве, вы понимаете, что это для вас будет очень дорогой входной билет? Поскольку у нас уже освоено серийное производство манипуляторов для всех фарвардеров, для ряда харвестеров уже выпускается. Голова харвестерная уже выходит на финишную прямую. Мы пока еще используем гидравлику импортную, китайскую, но это вопрос недалекого будущего. Проект наукоемкий. Первый и единственный подобный в России. Это лишь на первый взгляд уход конкурентов облегчает задачу, поясняет гендиректор. Остановиться в развитии сегодня - значит, потерять рынок уже завтра. А после - начинать с нуля. Ведь помимо западного, в российский лес мечтает войти восточный производитель. Так что бежать, говоря языком заводчан, нужно еще быстрее! Карельский " Амкодор" в России покупателей находит. Но все непросто - здесь не скрывают реалий. Зато честно, без скидок на союзные отношения. Частная лесозаготовка (а в России такой 99,9 %) всегда руководствуется лишь одним правилом. Игорь Дроздов, гендиректор ООО " Амкодор-Онего"

Во главе угла всегда стоит эффективность. Здесь очень важно, сколько стоит машина, насколько она надежная, сколько стоит сервисное обслуживание, как часто ломается, как быстро и эффективно устраняются все отказы. Это все стоит денег, это все ложится на куб… Игорь Дроздов, гендиректор ООО "Амкодор-Онего"

И "Амкодор" предлагает лучшую цену, гарантирует надежность, подтягивает сервис. В идеале 24 часа, и клиент вправе рассчитывать на восстановление техники. И не важно, соседняя Вологда это или Приморье за тысячи верст. Пока не так, но точно будет! Здесь готовятся к возвращению западных брендов. Не то чтобы это случится завтра. Вопрос вообще не в том, когда?

Здесь очень важно, где мы будем в этот момент, какими мы будем? Наша задача - максимально повысить качество продукта. И тогда мы не будем бояться возвращения конкурентов. Игорь Дроздов, гендиректор ООО "Амкодор-Онего"

В общем, развитие, модернизация, а еще локализация. Нон-стоп. Времена не простые: лесозаготовка вынужденно сократила объемы в поисках новых рынков. Но глава республики верит: о карельских машинах еще пойдет молва.

Мы должны сделать еще один рывок в плане 100 % комплектования всех лесозаготовительных машин за счет наших внутренних ресурсов. Мы это успешно сейчас решаем, есть определенные успехи. Мы хотим, чтобы Петрозаводск возродил былую славу столицы производства лесозаготовительной техники. Артур Парфенчиков, глава Республики Карелия

Словом, лес рубят - щепки не летят! А купец есть на каждый товар. Кондопога - небольшой городок поблизости от столицы Карелии - заметный потребитель древесины. Местный целлюлозно-бумажный комбинат обеспечивает газетную индустрию 50 стран мира.

Только представьте, 1280 метров в минуту (больше километра!) - с такой скоростью машина делает бумагу. Чтобы процесс не прерывался, в сутки понадобится 60 вагонов леса. А еще целлюлозное сырье. Оно едет, правильно, из Беларуси.

Начинали с небольших объемов. Сегодня мы в разы увеличили объемы: они составляют более 30 тыс. тонн. Они решают нашу сырьевую безопасность, обеспечивают производство в полном объеме. Олег Зайцев, директор филиала ООО " Карелия Палп" в г. Кондопоге

Светлогорск - это новое современное производство. Это всегда очень хороший уровень качества. И мы всегда на входном контроле это отмечали. Это стабильные показатели, это стабильные поставки. Сергей Байдин, управляющий директор Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината

Последняя " похвала" - едва ли не самая ценная. Здесь знают, каково это, когда контракты разрывают в один момент, проходили. Так что это тот самый случай, когда уговор дороже денег!

За счет стабильности поставок, своевременности отгрузок, здесь белорусы выигрывают, мы последние 20-30 лет смотрели на Запад, на их технологии и их оборудование, то сейчас этого окна уже не осталось. И слава богу! Пора вкладываться в собственную промышленность, в собственное производство. Усиливать межгосударственные дружественные связи. Сергей Байдин, управляющий директор Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината

Как это, когда все свое? Ну или почти все. Здорово! Уверяет нас самый известный в Карелии форелевод и белорус Николай Федоренко. На краю Онежского озера - одного из крупнейших в России - он создал настоящую рыбную империю! Мы садимся на катер и отправляемся в самые клевые места.

Если масло, то вологодское, если мед, то башкирский. А форель, конечно, карельская! Ее не раз признавали самой вкусной рыбой страны. Так что гастротуры - эдакий мастхев для путешественников. А многие вообще уверены: Карелия это один большой рыболовный вояж! Родом из этих мест порядка 90 % всей российской форели!

Объехать хозяйство разом непросто - здесь около сотни огромных садков! Ноу-хау хозяина. Он и выращивает, и перерабатывает. 3,5 тыс. тонн ежегодно. Говорит: не предел, конечно. Онежское настолько большое, что размахнуться здесь не на шутку можно!

Здесь - первогодки, рядом - форель постарше, по-соседству - трехлетки, самые старшие. В среднем - 4 кило, бывает и 7. За кормление здесь ответственна целая команда! Малышей вообще каждый час кормят: процесс почти беспрерывный. Как только корм попадает в садок - вода закипает. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"

Вкус у форели в этом смысле отменный! Есть что попало эта рыба не станет, говорит Федоренко. Покупают самое лучшее. Прежде зависимость от западного импорта была едва ли не 100 %. Но санкционная действительность придала рыбному делу новый поворот.

Месяц не кормил, не было, все иностранцы отказали нам в комбикорме, я поехал на комбикорм БМБК, в Беларусь, и начали поставлять, в прошлом году очень много взял комбикорма, хорошо, выручили очень сильно в прошлом году. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"

Так что свой корм (есть такие планы!) будет подушкой безопасности. На тот самый случай! Но прерывать сотрудничество с белорусской биокорпорацией Федоренко не намерен. Премиксы будут ценной добавкой к его собственным кормам. Как развернется, обещает - и цена приятней станет, и рыбы больше будет. И не только по праздникам.

Надо чтобы свое было, чтобы икру не закупали за границей, потому что они могут туда каких хочешь вирусов добавить, никто не хочет, чтобы Россия была сильная, они хотят, чтобы Россия была ослабшая и нечего было есть. Такого не будет, не дождутся. Николай Федоренко, форелевод, основатель торгового дома "Н. В. Федоренко"