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"Ближе некуда": Кузбасс настроен удивлять
Новые кооперационные маршруты выстраивают Беларусь и крупнейший в России угледобывающий регион - Кемеровская область. Угольные разрезы Кузбасса стали основными покупателями БелАЗов и запчастей к ним. Так, в июне договорились об очередной поставке "союзных" самосвалов. Новая модель почти полностью состоит из комплектующих российского и белорусского производства. Несмотря на расстояние, а разделяют нас почти 4,5 тыс. км, Кемеровская область входит в десятку наших крупнейших торговых партнеров в России. На чем строится сотрудничество Беларуси и Кузбасса? Подробности в нашей рубрике "Ближе некуда".
Угольное сердце России. Жемчужина Сибири. А еще шоурум возможностей наших БелАЗов. Кузбасс - ведущий промышленный регион. Нас разделяют почти 4,5 тыс. км. Но, несмотря на расстояние, Кемеровская область в десятке наших крупнейших торговых партнеров в России.
По разным подсчетам, запасов угля на Кузбассе хватит на 200 с лишним лет непрерывной добычи. Регион для нас перспективный надолго.
Угледобыча не видит себя без продукции белорусских производителей.
БелАЗ - визитная карточка кузбасской угледобычи уже не одно десятилетие. Сегодня на разных разрезах этого бассейна работает свыше 3 тыс. наших самосвалов - треть от парка всей техники БелАЗ в России.
Хотя на рынке сегодня появилось много и китайской техники. Но все равно направление крупных самосвалов, конечно, приоритет здесь всегда за БелАЗом.
Кузбассразрезуголь - главное место притяжения наших БелАЗов. Только здесь работают порядка 600 самосвалов! О всех жодинских новинках здесь узнают первыми.
Каждый год идет обновление парка. На сегодняшний день у нас 30 % - БелАЗы не старше двух лет.
Центр технической поддержки, ожидаемо, именно в этом регионе самый крупный в мире среди сервисной инфраструктуры БЕЛАЗ. Здесь справятся с поломкой любой сложности.
Такими компетенциями обладает только наш центр - это полный перечень восстановления корпусных деталей. К этому двигаются другие сервисные центра БелАЗа. Мы не единственный, но мы являемся самым крупным.
Сотрудничество с регионом завязалось в конце 90-х. С тех пор угольные разрезы Кузбасса стали, пожалуй, основными покупателями БелАЗов и запчастей к ним. Но сегодня и подземная добыча открывает перед белорусскими производителями свои горизонты.
СУЭК - крупнейший производитель угля в России. В условиях западных санкций вопрос импортозамещения остро встал и здесь. Новые механизмы готовы закупать (и производить совместно), в том числе в Беларуси.
Особенно направление, связанное с безопасностью, удаление газа метана из пластов (направленное бурение). Беларусь здесь очень хорошо на этом рынке представлена.
Свежая белорусско-российская разработка. Двигатель заменит ушедшего с союзного рынка польского производителя. И это не единственный пример импортозамещающей кооперации.
За год этот пускатель прошел стадии от сборки на коленке до серийно выпуска по всей технологии изготовления.
Когда-то, в 2012-м, новенькие МАЗы здесь называли белорусским ноу-хау. Автобусы выдержали испытание российскими дорогами на отлично. До сих пор на ходу!
Миллион и за миллион пробег на этих автобусах. Машины, которые у нас сейчас находятся, они два ресурса выработали. До сих пор эта лошадка работает. И, дай бог, чтобы она работала.
В самом сердце Сибири производят продукты для здоровья: растительные экстракты, БАДы, полезные сладости. В составе и белорусское сырье.
Это трава эхинацея. Поставляет ее белорусский поставщик. Мы из нее делаем экстракт эхинацеи. Хорошее сырье. Нам нравится. Мы бы хотели использовать больше, потому что есть востребованность. И первоцвет, и валерьяна.
Список трав большой: от крапивы до клюквы и брусники. Закупают в среднем до тонны в год. Говорят, не хватает. Просят в 10 раз больше. ЗОЖ сегодня в тренде.
Деловое сотрудничество проверено десятилетиями. Вслед за бизнесом подтягиваются и туристы.
Соглашение направлено на наше двустороннее обоюдное интересное развитие и продвижение вашего региона у нас, и нашего региона для ваших жителей.
Кузбасс с недавних пор не только угольный регион, но и столица динозавров. Несколько лет назад во время раскопок здесь нашли скелет, возраст которого больше 120 млн лет. Что ж, регион серьезно настроен удивлять!
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