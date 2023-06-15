Ближе некуда: Санкт-Петербург становится хабом для белорусской продукции

Санкт-Петербург становится хабом для белорусских продуктов. Уже зарегистрированы торговые дома - представительства крупных отечественных предприятий, которые управляют поставками самой востребованной белорусской продукции по всей России. Обсуждается сейчас и пилотный проект организации наших торговых зон на территории питерских рынков. Кроме того, тесная кооперация производств в машиностроении, лифтовом оборудовании и поставках пассажирской техники. Число совместных проектов растет, и Северная столица России для Беларуси сегодня ближе некуда.

Три прямых авиарейса в день, ж/д сообщение и автомагистраль. От Минска до Санкт-Петербурга по прямой менее 700 км. Этот маршрут знаком многим. У городов тесные бизнес-связи, а также их связывает туризм. Белые ночи Питера, водные прогулки по Неве и огромное количество музеев - культурная столица России для белорусов ближе некуда.

Да и в городе сразу видно много белорусского. Наши васильковые троллейбусы. Цветовая гамма специально для Санкт-Петербурга. Первая такая машина появилась здесь более 20 лет назад. А сегодня в топе продаж троллейбусы с автономным ходом. Их уже сотня.

Данные троллейбусы для Санкт-Петербурга нужны, так как они позволяют без развития контактной сети захватывать районы с очень плотной населенностью, соответственно исключить использование контактной сети и двигаться по маршруту на автономном ходу. И согласно техническому заданию ход рассчитан таким образом, что он составляет не менее 20 км. Ярослав Лобов, замдиректора троллейбусного парка № 2 СПб ГУП "Горэлектротранс"

Юрий Корчагин за баранкой троллейбуса уже не первый год. Испробовал многие модели. Работал на троллейбусах из Вологды, но с удовольствием пересел на белорусские.

Как водителю мне больше нравятся ВКН, очень удобно, комфортно, хороший обзор для водителя и хороший обзор салона, мягкие, удобные, комфортные кресла как для пассажиров, так и для водителя. Также отслеживается состояние водителя: если водитель заснет, потеряет сознание, троллейбус сам остановится. Это что касается безопасности. Юрий Корчагин, водитель троллейбусного парка № 2 СПб ГУП "Горэлектротранс"

За прошлый год Питер купил у нас 2800 единиц техники. Из них почти 900 именно низкопольных автобусов на газомоторном топливе. А у наших МАЗов в Колпино под Питером и свой автобусный парк, точнее, монопарк. Александр Горошников в день проезжает до 200 км. Говорит, такой вид транспорта у пассажиров очень популярен.

В отличие от других автобусов МАЗы мне по душе - одни из самых хороших машин. На моем автобусе в день проезжает порядка 300-350 человек, а у нас по маршруту ходит порядка 12-14 автобусов, и это окраина города. А в центре там вообще - куда народ без автобуса! Александр Горошников, водитель Колпинского автобусного парка - филиала СПб ГУП "Пассажиравтотранс"

Для центра Санкт-Петербурга белорусы разработали и специальную коммунальную технику. Она компактная и с огромным количеством навесного оборудования для чистого города зимой и летом.

Мы приобрели беспрецедентное количество машин: свыше 900 машин марок МТЗ-82 и МТЗ-320 - малогабаритные машины. Также было приобретено 376 погрузчиков с бортовым поворотом "Амкодор". Это универсальная машина, которая также хорошо зарекомендовала себя в прошедшую зиму во дворах Петербурга. Олег Зотов, председатель жилищного комитета г. Санкт-Петербурга

А еще белорусы и в историческом центре при реконструкции, а также в новых районах отвечают за быстрый подъем на этаж. Город уже вышел на рекордные объемы замены лифтов - почти полторы тысячи в год, и 900 из них белорусского производства.

Город готов предоставить преференции и заключить офсетный контракт - гарантировать закупку определенного количества лифтов под инвестиции в расширение их производства в Петербурге. Александр Беглов, губернатор г. Санкт-Петербурга

Многие лифты от совместного производства "Невский лифт". Мощность предприятия - до тысячи кабин в год.

Активно идет кооперация в машиностроении. Для знаменитого "Кировца" запчасти поставляются из Беларуси. Для него же разработали и стекло в кабину с хорошим обзором.

Изначально, когда директор поставил задачу, чтобы такие стекла на тракторе были, определенный круг людей говорил, что это сделать невозможно. Но мы видим, что данная задача реализована благодаря нашим коллегам из Беларуси. Игорь Ходок, начальник логистического центра Петербургского тракторного завода

Вместе мы уже делаем и лекарства. С компанией "Биокад" подписали меморандум, и часть проектов уже стартовала. В Беларуси зарегистрированы 11 препаратов для онко- и иммунных заболеваний, их закупают по контрактам.

Разрабатывается программа по борьбе с меланомой, и основной задачей программы будет достижение индикаторов лекарственной безопасности Республики Беларусь в рамках большой национальной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность". Дмитрий Сивокоз, гендиректор компании "Биокад"