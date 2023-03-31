"Ближе некуда": сотрудничество Беларуси с Калужской областью России нарастает

Беларусь стремительно наращивает кооперацию с регионами России. Страны планируют запустить 15 проектов в машиностроении, было заявлено в Послании.

Минувший год показал кратный рост торговли для многих областей (особенно тех, с которыми всегда были крепкие связи). И это лишь один из маркеров сближения наших стран.

В Калужской области России, к примеру, когда-то наши строители начинали большие стройки. А сегодня экспорт стройуслуг по итогам минувшего года достиг 440 миллионов долларов. Таких объемов не было почти десятилетие. Какие проекты в регионе ставят в пример? Как здесь знакомились с нашим МАЗом и что из этого вышло? И почему путь от Минска до Калуги становится намного короче? Рубрика "Ближе некуда".

Европейская часть России. Колыбель космонавтики. Родина первой в мире атомной станции. Промышленный регион Федерации. Все это Калужская область, до которой по меркам союзного регионального партнерства рукой подать. Так что Калуга для нас в прямом смысле ближе некуда.

У нас здесь легкое дежавю, будто попал в родной микрорайон. Белорусы в Калуге строят много. Пожалуй, как нигде за рубежом. Первый камень жилой застройки закладывали еще 10 лет назад. И с тех пор, кажется, белорусские строители из Калуги и не уезжали.

Сегмент такого жилья с первого дня пользуется колоссальным спросом и по планировкам, и качеству квартиры. Люди счастливы за такие деньги получить такой уровень жилья. Андрей Вешка, гендиректор ООО СП "Минскстройэкспорт"

200 тысяч квадратных метров в регионе уже обжито. Целые кварталы, которые принято здесь называть мини-полисами. Руку к большим калужским стройкам приложили едва ли не все крупные белорусские домостроительные комбинаты. Причем возводят не только жилье, но и инфраструктуру - сады и школы. Быстро, качественно, креативно - такой подход.

Министр образования и науки региона заверит, что нашим людям можно доверить любой проект. И всякий новый лучше прежнего.

Проект, который реализует Республика Беларусь, с моей точки зрения, самый удачный, отличается высоким качеством работы, сжатыми сроками исполнения. Они вкладывают очень много души во внутреннее оформление зданий, помещений. Школы получаются с ярким фасадом, внутренности очень функциональны. Мы проводим в этих школах совещания для директоров, чтоб они видели, как можно создавать современные пространства. Александр Аникеев, министр образования и науки Калужской области России

Калужский автопром - фишка региона. Да, западные автоконцерны работу своих заводов по известным причинам здесь остановили. Но в санкционную воронку попали не все производители. И те, что и сегодня на плаву, пусть не с западной, конечно, пропиской, но теперь точно знают: мир не ограничивается Европой, а трудности перевода (бизнеса на новые рельсы) лишь закаляют. И "Меркатор Калуга" тому пример.

Коммунально-дорожная техника - профиль завода. Шасси от нескольких предприятий (в их числе наш МАЗ и российский КамАЗ, но не только...) на этой площадке комплектуют дополнительным оборудованием. Заказчик выбирает, кому из производителей доверить чистоту своего города.





Когда наша компания впервые представила широкому кругу заказчиков коммунальную машину на базе МАЗ, все сказали: отлично, теперь есть на МАЗе, будем брать на МАЗе. У МАЗа очень хорошее будущее на российском рынке. Антон Ропот, замдиректора по развитию ООО "Меркатор холдинг"

И это не просто громкие слова. Если учесть, что санкционная история наверняка добавит весу. Мол, рынок еще отреагирует на уход сторонних брендов, отдавая позиции своему автопрому, который знают и ценят. А еще точно довезут. Логистика серьезно вмешалась в конкурентный расклад.

В текущей ситуации, возвращаясь к геополитической обстановке, основное значение имеет наличие техники, возможность поставки в осязаемые сроки. Т.е. если клиент будет понимать, что через три месяца, через неделю у него будет машина, это лучше, чем если она будет на 100 тыс. дешевле. МАЗ нас не подводил. Антон Ропот, замдиректора по развитию ООО "Меркатор холдинг"

Вообще белорусская техника в Калуге, конечно, не редкость. Покупает и город, и село. А тем более сегодня. Это в том числе поправило взаимную торговлю, причем двукратно лишь за год. Но то ли еще будет. Ведь столько возможностей на фоне западного прессинга, скажет губернатор. Дескать, можно красиво рассказывать, а можно ежедневно доказывать, что друг без друга не просто сложно - невозможно. Момент такой.

Есть моменты, которые называются "момент истины". Мне кажется, он сегодня наступил. И то, что кратно растет товарооборот, это свидетельство серьезности наших намерений и некая оценка уже результатов нашей совместной работы.