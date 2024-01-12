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Ближе некуда: в Нижнем Новгороде оценили трамвай "МиНиН", а совместные электробусы планируют вместе продавать на рынке
Качество нашего транспорта по достоинству оценили и в Нижнем Новгороде. Сегодня это российский город белорусских трамваев и электробусов. Эти машины мы собираем вместе, в планах большое обновление всего пассажирского парка. Причем новый совместный проект вырос буквально с нуля. Губернатор Нижегородской области приехал в Беларусь и увидел возможности нашего предприятия. После регион купил несколько трамваев (они себя отлично показали). Поэтому остальные решили выпускать вместе уже в Нижнем. Так что приехав в Нижний Новгород, вы обязательно увидите новые красивые и экологичные машины. О большой кооперации - Светлана Лукьянюк.
Минск - Нижний Новгород. Сегодня их соединяют авиа- и железнодорожное сообщение напрямую. Решение ездить без пересадок подстегивали и бизнес, и туристы. Два города друг для друга нынче ближе некуда.
Первый трамвай здесь на улицах Нижнего появился еще в далеком 1896-м. Именно из этих мест берет начало все трамвайное движение в России. Поэтому отношение к этому виду транспорта у горожан особое.
Сейчас трамвайный парк обновляется. Еще много старыхмоделей курсирует по маршрутам, но все чаще появляется белорусский,совместный "МиНиН". Название от двух городов - Минск и Нижний Новгород - придумал, кстати, сам губернатор Глеб Никитин.
Мы демонстрируем какую-то невероятную скорость реализации намеченных планов. С белорусами у нас здорово получается. Иногда даже не верится. Я в промышленности проработал 5 лет и знаю, что такое запустить производство практически с нуля.
Причем мы учли и все здешние особенности: крутые и высокие склоны. Такие перепады нашему "МиНиНу" по плечу. В целом трамваи в Нижнем Новгороде колесят по 15-ти маршрутам. Совместных уже два десятка. Но в этом году парк значительно вырастет.
Сегодня мы решаем одну из задач города в части обновления транспорта, планируем выпустить не менее 105 односоставных, сформируем задел под двухсоставные.
Мы заглянули и на само производство в небольшой город Ворсма Нижегородской области, где в цеху и собирают "МиНиНы". Кооперация Беларуси и России в деле.
Электрооборудование мы практически полностью получаем из Беларуси. Каркасы, наружные обвесы, стекла - это все российское. Наружные обвесы и наружный пластик мы изготавливаем сами из композитных материалов.
Чтобы собрать один трамвай, нужно недели две. Одновременно работают от двух до семи человек. Самое сложное и трудоемкое, говорят, это электрика. Все действия строго по схемам. Все этапы сборки перенимают у белорусов.
Мои специалисты вместе со мной проходили обучение на BKMHOLDING (Белкоммунмаш) в течение 4 месяцев. Мы постоянно менялись. Сначала ездили одни ребята, потом другие. Постепенно обучались всем процессам.
"МиНиН" - трамвай удобный для пассажиров. Гаджеты зарядить во время поездки не проблема. Также он менее шумный, чем предшественники. Да и низкопольный. Уже по городу курсирует почти два десятка таких машин. К ним готовы присоединиться и электробусы. Оранжевый цвет даже в пасмурные дни будет дарить хорошее настроение. Мы уже собираем первые машины вместе.
Электробус, который мы договорились вместе делать, это уникальный продукт, имеет не только уникальный дизайн для Нижнего Новгорода, но и целый ряд технических решений, которые отличаются глубокой кооперацией. Это уникальный продукт, который потом мы сможем вместе реализовывать на рынке.
Два города подписали большую программу сотрудничества на 3 года, где и агротехника (от сборки до сервиса), совместное производство летательных аппаратов. Вместе уже строим школу. Дальше пойдут и жилые дома. И, конечно, туризм. Уже свыше 20 тыс. белорусов побывали в Нижнем Новгороде. И рост потока увеличивается примерно на треть каждый год.
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