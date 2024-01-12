Ближе некуда: в Нижнем Новгороде оценили трамвай "МиНиН", а совместные электробусы планируют вместе продавать на рынке

Качество нашего транспорта по достоинству оценили и в Нижнем Новгороде. Сегодня это российский город белорусских трамваев и электробусов. Эти машины мы собираем вместе, в планах большое обновление всего пассажирского парка. Причем новый совместный проект вырос буквально с нуля. Губернатор Нижегородской области приехал в Беларусь и увидел возможности нашего предприятия. После регион купил несколько трамваев (они себя отлично показали). Поэтому остальные решили выпускать вместе уже в Нижнем. Так что приехав в Нижний Новгород, вы обязательно увидите новые красивые и экологичные машины. О большой кооперации - Светлана Лукьянюк.

Минск - Нижний Новгород. Сегодня их соединяют авиа- и железнодорожное сообщение напрямую. Решение ездить без пересадок подстегивали и бизнес, и туристы. Два города друг для друга нынче ближе некуда.

Первый трамвай здесь на улицах Нижнего появился еще в далеком 1896-м. Именно из этих мест берет начало все трамвайное движение в России. Поэтому отношение к этому виду транспорта у горожан особое.

Сейчас трамвайный парк обновляется. Еще много старыхмоделей курсирует по маршрутам, но все чаще появляется белорусский,совместный "МиНиН". Название от двух городов - Минск и Нижний Новгород - придумал, кстати, сам губернатор Глеб Никитин.

Мы демонстрируем какую-то невероятную скорость реализации намеченных планов. С белорусами у нас здорово получается. Иногда даже не верится. Я в промышленности проработал 5 лет и знаю, что такое запустить производство практически с нуля. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России





Причем мы учли и все здешние особенности: крутые и высокие склоны. Такие перепады нашему "МиНиНу" по плечу. В целом трамваи в Нижнем Новгороде колесят по 15-ти маршрутам. Совместных уже два десятка. Но в этом году парк значительно вырастет.

Сегодня мы решаем одну из задач города в части обновления транспорта, планируем выпустить не менее 105 односоставных, сформируем задел под двухсоставные. Алексей Гаранин, исполнительный директор ООО "СП "Нижэкотранс"

Мы заглянули и на само производство в небольшой город Ворсма Нижегородской области, где в цеху и собирают "МиНиНы". Кооперация Беларуси и России в деле.

Электрооборудование мы практически полностью получаем из Беларуси. Каркасы, наружные обвесы, стекла - это все российское. Наружные обвесы и наружный пластик мы изготавливаем сами из композитных материалов. Сергей Черствов, директор по производству ООО "СП "Нижэкотранс"

Чтобы собрать один трамвай, нужно недели две. Одновременно работают от двух до семи человек. Самое сложное и трудоемкое, говорят, это электрика. Все действия строго по схемам. Все этапы сборки перенимают у белорусов.

Мои специалисты вместе со мной проходили обучение на BKMHOLDING (Белкоммунмаш) в течение 4 месяцев. Мы постоянно менялись. Сначала ездили одни ребята, потом другие. Постепенно обучались всем процессам. Роман Кашин, начальник цеха ООО "СП "Нижэкотранс"

"МиНиН" - трамвай удобный для пассажиров. Гаджеты зарядить во время поездки не проблема. Также он менее шумный, чем предшественники. Да и низкопольный. Уже по городу курсирует почти два десятка таких машин. К ним готовы присоединиться и электробусы. Оранжевый цвет даже в пасмурные дни будет дарить хорошее настроение. Мы уже собираем первые машины вместе.

Электробус, который мы договорились вместе делать, это уникальный продукт, имеет не только уникальный дизайн для Нижнего Новгорода, но и целый ряд технических решений, которые отличаются глубокой кооперацией. Это уникальный продукт, который потом мы сможем вместе реализовывать на рынке. Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области России