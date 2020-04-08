Близко грунтовые воды? Посадка деревьев в деревянные колодцы спасет

Кроме голубики и клюквы, у его хозяев - множество агрономических интересов. К примеру, плодовые деревья с особенной посадкой. Результат инновации - вот такая скульптурная группа.



У нас здесь очень близко грунтовые воды, и плодовые деревья по мере того, как корни достигают уровня грунтовых вод, могут за 2-3 года просто погибнуть от излишней влажности. Как бороться? Нужно сажать на возвышенность. Посадка не в традиционные ямы, а на холмы - это не модное украшательство сада, а вполне разумный подход. Так деревьям не грозит замокание корней от грунтовых вод, а весной на холмах быстрее тает снег, почва прогревается и насыщается кислородом.



Нина Андреева пошла дальше: ее ноу-хау - деревянные колодцы.



Посадка деревьев в деревянные колодцы - дело трудоемкое, поэтому мужская поддержка просто необходима. Сначала - траншея для частокола.







Выкопали такую сферическую канаву, и у нас получился холмик по центру. И сейчас мы в эту канавку укладываем бревна. Вернее, не укладываем, а ставим их торчком. Так, а я буду держать. Сантиметров 30 у нас получилась глубиной канава. Так, и можно ее уже тихонько засыпать, чтобы они хоть чуть-чуть держались.









Такую посадку Нина советует превратить в семейное шоу, где можно учить и учиться. Древесина подойдет любая - та, что не пригодится в хозяйстве. Главная цель - защитить.



В мае бывают очень сильные, холодные, иссушающие ветры. Сделав такой колодец с северной стороны, вы прикрываете дерево от иссушающего вредоносного действия ветра, и у вас как будто маленький такой "парничок".



Когда этот "парничок" почти готов, пришло время сажать кизил в заготовку.







Вот наш кизил. В позапрошлом году его посадили осенью вот в такой большой полиэтиленовый контейнер. И теперь мы просто разрезаем, осторожно вытаскиваем. И ставим вот сюда, прямо на этот уровень.



Вот таким образом кизил не углубится, и можно посадить на возвышенности какую-нибудь другую культуру, которая очень быстро погибает от соприкосновения с грунтовыми водами, например, грушу.







Кизил ни в коем случае нельзя углублять. Когда у вас поверхностные корни над землей - дерево гораздо лучше переносит зимовку.



И для того, чтобы замкнуть деревянный колодец, понадобится еще пару бревен. Сюда уже не пролезет ни один заяц. И зимой они и голубикой нашей питаются, и грушей. А когда вот так посажены, они залезть не могут.



Теперь колодец нужно заполнить - лучше всего перепревшей корой. Поливаем растение.









Нужна наружная подсыпка из компоста. Это очень полезно для развития и питания корневой системы нашего кизила.



Таким образом увеличивается пространство для питания корней, когда складываете сюда траву, которую скашиваете. Сюда же добавляйте жижу из бродилки. Можно и кору, и опилки, солому, сено - все складывайте толстым слоем, корни будут во все стороны расползаться.



Почему древесина, а не шифер? Да потому что шифер может быть только ограждением, а вот древесина дает еще и питание.



Древесина - это как губка, она будет впитывать влагу и постепенно отдавать питание вашему растению. Это сгниет, если вы будете хорошо поливать, за год уже можно обломить или обрезать на таком уровне. Укладывайте прямо бревна рядом. И тоже также закладывайте корой и любой мульчой. Это питание для растений.





