Блогер из Латвии: Беларусь должна играть ключевую роль в примирении славян

Режим тишины в зоне гуманитарной миссии в Алешках завершился, сообщила уполномоченный по правам человека в России. Также Яна Лантратова отметила, что некоторые люди приняли решение остаться в городе из-за семейных обстоятельств. Им будут продолжать максимально оказывать помощь.



Сейчас обсуждается продолжение гуманитарных миссий. Москва выразила признательность за помощь американской стороны, особенно Меланьи Трамп. Завершающий этап подготовки гуманитарной миссии в Алешках был проведен в Гомеле. Вся гуманитарная акция прошла без инцидентов, нарушения режима тишины не было.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова поблагодарила Беларусь за помощь в организации миссии в Алешках и в переговорах с Украиной по гуманитарному треку. Об этом она сказала на пресс-конференции в Москве.

"Хочу выразить огромную благодарность белорусской стороне за помощь не только в гуманитарной миссии по Алешкам, а за помощь на самом деле в организации переговорного процесса. Потому что все переговоры с украинской стороной организованы на территории Беларуси, где пункт пропуска находится", - отметила Яна Лантратова.

Беларусь в этой миссии выступила гарантом безопасности, у Минска была именно миротворческая миссия. Страна встретила эвакуированных жителей Алешек как родных, окружив искренним человеческим теплом и максимальной заботой. Для домашних питомцев жителей Алешек выделили отдельный автобус при эвакуации. Уже известный котенок по имени Мира обрел дом в Беларуси.

Дмитрий Матаев, блогер (Латвия): "Я смотрел, как белорусы - молодцы, организовали эвакуацию людей из Алешек в Россию, на Украину и Гомель. Были и самолеты, и встречи, еда, и питье. И люди, наконец-то, выдохнули, спокойно выехали с войны на мирную территорию. Я хоть и гражданин Латвии, но я считаю, что Беларусь - это та самая сила, та самая спокойная страна, которая должна регулировать вот эти вот конфликты между Россией и Украиной и любые другие конфликты на планете. Вот все говорят о Швейцарии, а ведь эти якобы нейтральные страны на самом деле - поджигатели войны. А Беларусь, посмотрите, всех приняла, всем спасибо - вот молодцы. Я думаю, в принципе, когда пойдет разговор о мире между Украиной и Россией, вот тогда-то Беларусь должна играть и ключевую роль, как примиритель между соседями, между славянами".