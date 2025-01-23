Блогер из Латвии о выборах на родине: Нам подсовывают человека и говорят, что это наш президент

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Страны ЕС должны поучиться демократии у Беларуси - таким мнением с "Первым информационным" поделился гражданин Латвии блогер Максометр, который переехал в нашу страну из Прибалтики.
У себя на родине он столкнулся с тотальным контролем блогерской деятельности и цензурой, а настоящую свободу, чувство безопасности и уверенность в будущем обрел в Беларуси. И это те ценности, которые, по мнению гражданина Латвии, должны беречь жители нашей страны.
В Беларуси народ выбирает президента. Когда президента выбирает народ, то он может сказать: это наш президент, потому что мы за него проголосовали. В Латвии народ президента не выбирает. Нам просто подсовывают человека и говорят: вот это ваш президент, и вы должны его уважать. А как это влияет? Да люди в Латвии не уважают этого президента. Это просто человек, которого нам дали. Сильных лидеров в Латвии нет. В Беларуси есть, в России есть.
Чем еще Беларусь привлекает иностранцев? И почему этого так боятся латвийские политики? Смотрите в "Актуальном интервью" на "Первом информационном" в 20:00.