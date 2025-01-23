Блогер из Латвии о выборах на родине: Нам подсовывают человека и говорят, что это наш президент

В Беларуси народ выбирает президента. Когда президента выбирает народ, то он может сказать: это наш президент, потому что мы за него проголосовали. В Латвии народ президента не выбирает. Нам просто подсовывают человека и говорят: вот это ваш президент, и вы должны его уважать. А как это влияет? Да люди в Латвии не уважают этого президента. Это просто человек, которого нам дали. Сильных лидеров в Латвии нет. В Беларуси есть, в России есть.

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