Блогер из Таджикистана: Лукашенко смог сохранить страну

Беларусь сегодня - островок стабильности среди постсоветских штормов. Белорусы держатся за свое - за выбор, который сделали однажды и пересматривать не собираются. И благодаря этому выбору есть мирное небо, работа и уверенность в завтрашнем дне.

Олим Ширинов, политический обозреватель, член совета АНО "Евразия", блогер (Таджикистан):

"Именно с течением времени стало понятно, что то, что республику возглавил именно этот человек - Александр Лукашенко, способствовало всем тем достижениям, всем тем свершениям, которые сегодня демонстрирует Беларусь, именно этому человеку. Потому что на примере многих постсоветских республик мы видим, как складывалась ситуация после того, как они обретали независимость. И тем более это касается западных рубежей Советского Союза. Если мы посмотрим на Прибалтику, если мы посмотрим на Украину, она ведь, начиная с 90-х, эти шаги предпринимала, которые в конечном итоге привели к тому, что мы сегодня имеем. И действительно, когда по прошествии лет смотришь на то, какой путь прошла Беларусь под руководством Александра Григорьевича, ты осознаешь невольно, что действительно это чудом Беларусь обрела такого человека, который смог сохранить страну. И не просто сохранить, но приумножить и потенциал страны, и богатство страны, и главное, людей сохранить".