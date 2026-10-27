Блогер-миллионник из Индии: Меня впечатлили гостеприимство Беларуси и ее история

Культурный диалог в Беларуси ведут индийские видеоблогеры-миллионники. 27 октября в ознакомительном маршруте - Гродненщина.

Гости уже побывали в Мирском замке, а теперь знакомятся с дворцово-парковым комплексом "Великий Святск Воловичей". История старинной резиденции, архитектура XVIII века и восстановленные элементы интерьеров - возможность показать многомиллионной аудитории культурное наследие региона. Дворец в Святске построен по проекту итальянского архитектора Джузеппе Сакко. Во время реставрации здесь обнаружили исторические настенные росписи, в том числе в зале императорских портретов.

Арбаз Кан, блогер (Индия):

"Меня впечатлили гостеприимство Беларуси и ее история. Я изучаю историю в университете, поэтому интересуюсь замками и культурным наследием. Особенно ценно для меня то, что в Беларуси есть объекты, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО".

"Меня впечатлил Святск: его красота, старинные фрески и богатое историческое наследие с отсылками к античности, - поделилась Приянка Шарма, блогер (Индия). - Мне нравится Беларусь - ее природа, чистое небо и спокойная атмосфера. Я обязательно посоветую своим подписчикам посетить эту безопасную страну, где можно не только насладиться красотой, но и попробовать вегетарианскую кухню".

Знакомство продолжится обзорной экскурсией по Гродно. В программе также агротуристический комплекс "Каробчицы", стеклозавод "Неман" в Березовке и Лидский замок.