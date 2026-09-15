Блогер Самуль о блокировке белорусских СМИ: Запад боится потерять контроль над общественным мнением

Западные страны готовы на все, чтобы удержать своих граждан от альтернативных источников информации, поэтому и предпринимаются шаги по блокировке каналов белорусских СМИ на YouTube.

Роман Самуль, блогер, активист (Латвия):

"То, что каналы они блочат, даже каналы, связанные с культурой, - это как минимум смешно. Они пытаются нас некими дикарями выставить и блокируют все, что связано не только с политикой, новостями, но и с культурой. Для чего это делается? Им сложнее стало врать в последнее время. В Латвии, например, на выборы приходит менее половины избирателей, имеющих право голоса. Если посмотреть на Германию, Францию: у Мерца рейтинг популярности уже около 14 %, у Макрона - около 16-18 %. Им все тяжелее удерживать в руках народ. Народ просыпается и понимает, что происходит. Самое главное оружие, которое сейчас очень опасное для самих правящих, - это как раз-таки информация. Чем люди больше понимают и знают, тем опаснее становится для тех самых управленцев. Я их называю временщиками, ликвидаторами самой Европы".