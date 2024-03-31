Блогер из Британии поразился чистоте и безопасности в минском метро

Давайте вместе посмотрим минское метро. Вы будете шокированы тем, насколько там чисто и безопасно. Если вы бывали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, вы тогда знаете, что там в метро опасно и грязно. Полная выгребная яма. Итак, давайте проверим метро в Минске. Вы будете приятно удивлены. Первое, на что следует обратить внимание, - насколько тут чисто. Просмотрите, насколько чистое метро. Здесь нет наркоманов и не темно. А теперь посмотрите на станцию - очень красиво.

Британский блогер