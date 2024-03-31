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Блогер из Британии поразился чистоте и безопасности в минском метро

Беларусь давно славится своим гостеприимством и чистотой. В этом убедился и британский блогер. Он приехал в Минск и снял короткое видео в метро. Ролик завирусился в популярной соцсети, вызвал массу откликов и продолжает набирать просмотры.

Самого блогера, как и его подписчиков, особенно поразили чистота, безопасность, улыбчивые лица пассажиров.

Давайте вместе посмотрим минское метро. Вы будете шокированы тем, насколько там чисто и безопасно. Если вы бывали в Лондоне, Париже, Нью-Йорке, вы тогда знаете, что там в метро опасно и грязно. Полная выгребная яма. Итак, давайте проверим метро в Минске. Вы будете приятно удивлены. Первое, на что следует обратить внимание, - насколько тут чисто. Просмотрите, насколько чистое метро. Здесь нет наркоманов и не темно. А теперь посмотрите на станцию - очень красиво.
Британский блогер

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